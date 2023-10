Kam zamíří Česko? Hlavní ekonom Jan Bureš o výhledu pro českou ekonomiku

Česká ekonomika je v bodě zlomu. Nedaří se jí vyškrábat se zpět z úrovní před covidem a teď zásadně vychládá průmysl. Kdy se dostane znovu do formy a co jí brání přeřadit na vyšší rychlost? I o tom debatovali na webináři Končí éra drahých peněz a padá koruna. Kam zamíří Česko? hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš a hlavní analytik Tomáš Vlk. Přinášíme výběr scénářů a výhledů pro českou ekonomiku podle Jana Bureše. Využijte třeba dnešní trochu deštivý den a poslechněte si jej nebo si stáhněte rovnou záznam celého webináře k výhledům pro českou ekonomiku, sazby i korunu z naší Školy investora.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture">

„Vzhledem k tomu, že jsme tu měli bezprecedentní pandemii a následně energetickou krizi s konfliktem v naší bezprostřední blízkosti, tak ta recese, kterou jsme si prošli, byla velmi, velmi mělká,“ uvádí ekonom Jan Bureš. Za chabým výkonem hospodářství stojí zejména spotřeba domácností, kterou částečně pomohl kompenzovat zahraniční obchod. „Zatímco hrubý domácí produkt klesl proti úrovním roku 2019 relativně kosmeticky, spotřeba domácností je proti úrovním v roce 2019 dole o zhruba 8 procent.“

Stabilizace hospodářství je křehká. Na jednu stranu vidíme u spotřeby domácností první náznaky oživení v důsledku toho, že přestala klesat reálná mzda. Na druhou stranu exportně zaměřený průmysl, který pomáhal kompenzovat spotřebitelskou recesi, se zadrhává. Klesají nové objednávky a z českého průmyslu se daří téměř pouze sektoru automotive (spolu s výrobci elektrických zařízení), který svými novými objednávkami překonává i ten německý.



„Situace není dramaticky vážná, ale je třeba se připravit na oslabení v globální poptávce po průmyslovém zboží v následujících 6 až 9 měsících,“ domnívá se ekonom Bureš. Stojí za tím opatrnost globálních firem při zvažování investic, ale nezanedbatelný podíl má i otočení rozpočtového kormidla, kdy vlády se připravují na úspornější časy.



„Očekáváme cyklické zpomalení průmyslu, které bude cítit v následujícím půl roce, a bude mít za následek to, že výkon ekonomiky nebude excelentní za celý tento rok, kdy očekáváme -0,3 %. V příštím roce ta situace může být lepší, protože by se ke stabilizaci spotřeby mohlo přidat i oživení průmyslu, a dynamika hospodářství by mohla být mezi 2 – 2,5 %," uzavírá ekonom.

