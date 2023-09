Důvěra v českou ekonomiku v září klesla nejníže od jara 2021, zpomaluje zejména průmysl

Důvěra v českou ekonomiku se v září po předchozích dvou měsících růstu snížila meziměsíčně o 4,2 bodu na 89,2 bodu. Dostala se tak na nejnižší úroveň od března 2021. V porovnání se srpnem klesla důvěra v řadách podnikatelů i mezi spotřebiteli. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). I meziročně je celková důvěra nižší, loni v září činila 90,3 bodu.



Premiér Petr Fiala (ODS) na tiskové konferenci v ČSÚ řekl, že vzhledem ke krizím posledních let se není co divit, že je důvěra v budoucnost oslabená. Zároveň je ale přesvědčen, že Česko má to nejhorší za sebou. "Všechna data ukazují, že by se situace měla zlepšit. Ekonomika by v příštím roce měla znovu začít růst. Důvody k optimismu tady nepochybně jsou," řekl.



Indikátor důvěry podnikatelů v září klesl ve srovnání se srpnem o 4,5 bodu na 89,4 bodu. Příčinou byl zejména pokles důvěry v průmyslu o 7,6 bodu. Důvěra poklesla též mezi podnikateli ve vybraných službách a v obchodě. Mírně, o 0,6 bodu, se zvýšila pouze ve stavebnictví.



Pozitivní vývoj důvěry v ekonomiku mezi podnikateli z posledních měsíců v září přibrzdil právě výrazný pokles v průmyslu. "Důvodem je především nepříznivá situace v oblasti automotive, kde podnikatelé očekávají podstatné snížení tempa růstu výrobní činnosti způsobené, mimo jiné, výpadky v dodavatelských řetězcích," uvedl vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ Jiří Obst.



Důvěra spotřebitelů v ekonomiku se v září meziměsíčně snížila o 2,7 bodu na 88,3 bodu. Klesla podruhé za sebou. "Důvody zůstávají neměnné. Velký počet respondentů pociťuje pokles své životní úrovně a ještě větší počet se obává zhoršení hospodářské situace v následujících 12 měsících," uvedla Anastasija Nejasova z oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ.



Počet respondentů očekávajících v následujících 12 měsících zhoršení celkové ekonomické situace v Česku se meziměsíčně výrazně zvýšil. Oproti tomu počet domácností hodnotících svou současnou finanční situaci hůře ve srovnání s předchozími 12 měsíci či očekávajících její zhoršení v příštích 12 měsících se oproti srpnu téměř nezměnil. Rovněž podíl respondentů, kteří se domnívají, že současná doba není vhodná k pořizování velkých nákupů, zůstal přibližně stejný, uvádějí statistici.