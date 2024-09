Budíček jménem Volkswagen nutí Německo přemýšlet o konkurenceschopnosti a roli hospodářské velmoci

Tak dlouho se škrtí průmysl, až se uškrtí. Těžko se něco změní v Německu, dokud se nenapraví vychýlený náhled na energie. Rovnice je přitom jednoduchá dostatek levné stabilní energie = blahobyt. Stabilní levný zdroj energie nemají, když si uzavřeli všechny jaderné elektrárny. Levnou energii nevyrobí politici v Bruselu, ale různé typy elektráren. Navíc panuje snad v Německu chybná domněnka, že zachránili svým konáním svět. To je taky úplně mimo. Překotný přechod na obnovitelné energie ve skutečnosti způsobil obrovský nárůst emisí a znečištění pro výrobu komponent. Ale není to vidět, protože to není v Německu. Mnohem větší dopad na snížení emisí by byl, kdybychom začali přidávat uhlíkovou daň na dovezené zboží, kde by se započítaly veškeré emise vzniklé při produkci a dopravě do Evropy. Pak by možná byly německé výrobky konkurenceschopné. Jak z toho ven? Úplně jednoduše. Lidé, v momentě kdy hodně zchudnou si řeknou, že pro záchranu světa udělali dost a dojde k podstatné úpravě Green dealu, nebo jeho zrušení. Určitě by to nebyl historicky první z takových projektů, který skončily špatně, třeba jako myšlenka celosvětového komunismu...

lazy_lemur