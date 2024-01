Branislav Soták a Tomáš Vlk: Výhled na finanční trhy v roce 2024

Analytici Patria Finance představili koncem loňského roku výhled na rok 2024 a nyní ve videu přináší krátké shrnutí. Zatímco v USA očekávají růst ekonomiky do 1 procenta, eurozóna vypadá na stagnaci. Úrokové sazby začnou klesat přibližně v květnu nebo v červnu jak v Americe, tak Evropě. Americké volby promluví do sektorových preferencí. Akcie obecně by měly příští rok růst podprůměrně a preferovanou strategií je v době nejistoty variace na tzv. barbell strategy. Koruna má mezitím to nejlepší za sebou.







Zajímá Vás detailnější výhled a konkrétní investiční tipy na tento rok? Na webináři 17. ledna 2024 od 13:00, který bude pro všechny bez rozdílu zdarma, je bude diskutovat spoluautor výhledu Braňo Soták a účastníkům webináře dá rozsáhlý prostor na otázky. Neváhejte, rezervujte si hodinku času po obědě v polovině příštího týdne a načerpejte čerstvou investiční inspiraci! Přihlaste se zdarma zde.