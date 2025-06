CNBC: S&P 500 je téměř zpět na maximech, jaká jsou rizika pro druhou polovinu roku?

Index S&P 500 se zbavil řady ekonomických a geopolitických obav a téměř zcela vyrovnal ztráty, které utrpěl od únorového rekordního maxima. To však neznamená, že některé z těchto obav již nepředstavují riziko pro trh v druhé polovině roku.



Jedna velká otázka by mohla vyvrcholit na začátku července. Mnoho z cel, které oznámil prezident Trump, bylo pozastaveno, ale pouze do 9. července, kdy vyprší lhůta pro dosažení dohody. S pouhými několika ohlášenými dohodami by mohla být Trumpova administrativa brzy nucena učinit nějaké rozhodnutí o prodloužení těchto pozastavení nebo o jednostranném zavedení cel.

„Obchodní politika a rétorika USA se mohou i nadále často měnit ... s vysokou nejistotou související s pravděpodobností zavedení dalších cel na konkrétní produkty (která by sama o sobě mohla zvýšit efektivní celní sazbu na více než 10 % celkových dovozů), relativně širokou volností, kterou má prezident Trump k dispozici pro opětovné zavedení cel prostřednictvím jiných orgánů, budoucími rozhodnutími odvolacího soudu a potenciálně Nejvyššího soudu a rizikem, že dopady na ziskové marže podniků a kupní sílu domácností ještě nejsou plně pociťovány,“ uvedla společnost TIAA Wealth Management ve svém pololetním výhledu.

Riziko inflace



Směřování cel by mohlo mít dopad na další klíčové riziko pro trhy: inflaci. Předseda Fedu Jerome Powell tento týden před Kongresem prohlásil, že centrální banka sleduje potenciální růst cen související s cly. „Dopady cel budou záviset mimo jiné na jejich konečné výši,“ uvedl Powell.

Další proměnnou pro inflaci je trh s ropou, který byl v posledních týdnech volatilní kvůli konfliktu mezi Íránem, Izraelem a Spojenými státy. Pokud boje znovu propuknou, Írán by se mohl pokusit uzavřít Hormuzský průliv, námořní trasu, kterou se přepravuje 20 % světové ropy.

Rozhodnutí Fedu o snížení sazeb spolu se stavem návrhu zákona o daních a výdajích, který prochází Kongresem, budou mít také dopad na trh s dluhopisy. Kombinace vysokých deficitních výdajů federální vlády a stabilních sazeb centrální banky by mohla způsobit výprodej na dluhopisovém i akciovém trhu. Průzkum společnosti Natixis zveřejněný ve středu ukázal, že turbulence na trhu s dluhopisy jsou považovány za největší riziko samotnými investičními manažery.

Ekonomické riziko



Stav americké ekonomiky je pro investory rovněž rizikem, zejména pokud se nedávná slabost na trhu s nemovitostmi začne šířit i do dalších sektorů. Globální výzkumný tým odhaduje ve své prognóze pro druhé pololetí pravděpodobnost recese na 40 %.

V případě jakéhokoli rozsáhlého poklesu rizikových aktiv vyvolaného zhoršujícím se makroekonomickým výhledem a rostoucím rizikem recese „očekáváme, že USA budou zaostávat kvůli relativním naceněním, s největší pravděpodobností se navíc ocitnou v epicentru růstového šoku, avšak tuto dynamiku by mohla částečně kompenzovat velká váha méně cyklického technologického sektoru“, napsal stratég Dubravko Lakos-Bujas ve své prognóze pro druhé pololetí.

Profesionálové z Wall Street si samozřejmě již uvědomují výše uvedená rizika a akciový trh by mohl být schopen dále růst, pokud budou výsledky v těchto oblastech neutrální nebo dokonce mírně negativní. Stále však existuje riziko, že se objeví něco neočekávaného, co naruší oživení trhu.

„Ve světě akciových investorů, se kterými mluvím, existují pouze dva konsensuální názory,“ uvedl stratég Tavis McCourt v nedělní zprávě pro klienty. „Za prvé, [americký dolar] bude i nadále oslabovat, za druhé, výnosy porostou. Všichni víme, jaké by to bylo bolestivé, a bude zajímavé sledovat, zda události tohoto víkendu tento konsensus ovlivní,“ dodal s odkazem na útoky USA na Írán.