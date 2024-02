Disney osekal náklady a potěšil výkonem zábavních parků i o polovinu vyšší dividendou. Akcie v pre-marketu rostou o téměř 8 pct

Společnost vykázala za své fiskální první čtvrtletí lepší výsledky, než se očekávalo, a vydala optimistický výhled zisku na tento rok díky nižším nákladům a silnému výkonu v divizi mezinárodních zábavních parků. Upravený zisk na akcii vzrostl na 1,22 dolaru, a dalece překonal 99-centový průměrný odhad Wall Street. Akcie v pre-marketu rostou o 7,8 %.





Tržby v období končícím 30. prosincem stagnovaly na 23,5 miliardy dolarů a zaostaly za průměrem odhadů sestavených agenturou Bloomberg ve výši 23,8 miliardy dolarů. Za tím stojí churavá televizní divize Disney a dva filmy, které nenaplnily očekávání, The Marvels a Wish. Díky snižování nákladů však Disney uvedl, že letošní zisk vzroste nejméně o 20 % na zhruba 4,60 dolaru na akcii, čímž by překročil tržní odhad 4,27 dolaru. Zároveň by to mohlo pomoci generálnímu řediteli Bobu Igerovi odrazit aktivistického investora Trian Fund Management, který do představenstva zábavního gigantu nominoval svého zakladatele Nelsona Peltze a bývalého finančního ředitele Disney Jaye Rasula.



Disney zároveň zvýšil dividendu o 50 % na 45 centů na akcii a na tento rok schválil program zpětného odkupu akcií za 3 miliardy dolarů. Společnost také oznámila, že získává podíl 1,5 miliardy dolarů v Epic Games, která stojí za populárním titulem Fortnite.



Počet předplatitelů streamovací služby Disney+ klesl v reportovaném čtvrtletí na 149,6 milionu a zaostal za odhady analytiků ve výši 151,2 milionu. Celkové ztráty ve streamování, včetně Hulu a ESPN+, se ale snížily na 216 milionů dolarů z 1,05 miliardy před rokem. A očekává se, že v tomto období přibude až 6 milionů základních předplatitelů Disney+ a že její divize streamování dosáhne ziskovosti do čtvrtého čtvrtletí aktuálního fiskálního roku.



Světlým bodem pro Disney v minulém čtvrtletí byly jeho mezinárodní parky, kde zisk vzrostl více než čtyřnásobně a tržby se oproti loňskému roku zvýšily o 35 %, kdy byly ještě v platnosti uzavírky kvůli Covidu.



Tradiční mediální podniky společnosti stále nemají na růžích ustláno. Dopadá na ně zrychlující se pokles vysílání a kabelové televize, v čele s ABC, což zahrnuje i filmové studio. Filmová divize zaznamenala čtvrtletní ztráty ve většině kvartálů z posledních dvou let. Příjmy z prodeje obsahu a licencí – včetně filmového studia – klesly o 38 % oproti předchozímu roku, zatímco tržby v domácích televizních sítích Disney v minulém čtvrtletí klesly o 14 %, když je zhoršily stávky, které zastavily výrobu v Hollywoodu.



V úterý společnost Disney oznámila plány spojit aktiva ESPN s Fox Corp. a Warner Bros. Discovery a vytvořit novou streamovací službu zaměřenou na sportovní vysílání.



Zdroj: Bloomberg, Patria