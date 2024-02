Arm po expanzi na nové trhy vyletěl nahoru a představil bezkonkurenční sadu čísel. Akcie v pre-marketu rostou o 29 pct

Akcie Arm Holdings se v pozdním obchodování vyšplhaly až o 42 % poté, co tento výrobce softwarových nástrojů pro čipy poskytl překvapivě býčí prognózu, která ukazuje, že její posun za hranice sektoru chytrých telefonů pomáhá růstu i ziskovosti. Aktuálně v pre-marketu přidává přes 29 %.





Tržby ve třetím fiskálním čtvrtletí vzrostly o 14 % na 824 milionů USD. Upravený zisk na akcii činil 29 centů. Wall Street přitom předpovídala tržby 760 milionů dolarů a zisk na akcii 25 centů. Tržby společnosti Arm z licencí vzrostly v minulém čtvrtletí o 18 % na 354 milionů USD a příjmy z tantiemů vzrostly o 11 % na 470 milionů USD.



Arm má v polovodičovém průmyslu neobvyklou roli. Licencuje základní softwarové nástroje ke komunikaci s čipy. Mezi zákazníky Armu patří například u procesorů, které napájejí iPhone a Mac, u svých serverových procesorů Graviton pro datová centra, a a MediaTek u procesorů smartphonů.



Tržby v aktuálním kvartálu odhaduje na 850 až 900 milionů dolarů, což je významně nad průměrným odhadem analytiků ve výši 778 milionů dolarů. Upravený zisk na akcii bude zhruba 30 centů, rovněž výrazně nad projekcí trhu 21 centů.



Pozitivní výhled odráží expanzi do nových oblastí, včetně serverových čipů. Sektor chytrých telefonů nyní tvoří asi třetinu tržeb společnosti. Telefony obsahují čím dál více technologií od Arm, což pomáhá zvýšit zisk z licenčních poplatků. "Jsme zapojeni do téměř každého koncového trhu," řekl na konferenčním hovoru s analytiky generální ředitel René Haas. "A téměř každý trh zapojuje do svých zařízení více výpočetní kapacity."



Haas a finanční ředitel Jason Child vysvětlili, že jejich zákazníci přecházejí na novou verzi technologie s názvem V9, která nese dvojnásobnou sazbu licenčních poplatků než její předchůdci. Na zařízeních používají také více výpočetních jader Armu – například v nových serverových čipech společnosti více než 100, což opět navyšuje licenční poplatky. Arm navíc získává i podíl od konkurenčních technologií na trhu datových center a automobilového průmyslu, uvedli. A „příjemným pozitivním překvapením“ pro Arm byl také společný podnik v Číně, dodal Child. Ten se podílel na celkových tržbách 25 %.



Ve fiskálním roce 2024 Arm očekává tržby ve výši 3,16 miliardy až 3,21 miliardy dolarů. Jde o nárůst oproti předchozímu rozpětí, které dosáhlo 3,08 miliardy dolarů.



Výsledky poslaly akcie Arm prudce nahoru. Akcie v rozšířeném obchodování vzrostly až na 109,48 USD. Pokud se tento růst udrží i v běžném obchodování, dostal by se Arm snadno na rekordní maximum.



„Oživení, které vidíte, jsou všechno strategie, na kterých pracujeme řadu let,“ řekl Haas na konferenčním hovoru. "Jakkoli bylo posledních pár čtvrtletí dobrých, jsme teprve na začátku."



Společnost Arm se sídlem v Cambridge v Anglii je stále z 90 % vlastněna společností SoftBank Group, která tuto firmu koupila v roce 2016 za 32 miliard dolarů. První veřejná nabídka v loňském roce vynesla 4,9 miliardy dolarů, což je největší debut na americké burze v roce 2023.



Zdroj: Bloomberg, Patria