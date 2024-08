Nvidia překonala svými výsledky očekávání trhu. Investorům to ale nestačilo a po uzavření trhu posílají akcii dolů

svými výsledky za druhý kvartál i výhledem na třetí kvartál překonala očekávání trhu. Investoři přesto, zdá se, očekávali více. Akcie po uzavření trhu klesají o 4 % na 120,40 USD.



Nvidia vykázala ve druhém kvartálu tržby 30,04 miliardy dolarů oproti loňským 13,51 miliardám USD a proti odhadu 28,86 miliardy USD. Tržbami přitom překonala odhady trhu u všech divizí. Tržby z datových center činily 26,3 miliardy USD (10,32 mld. USD r/r, odhad 25,08 mld. USD). Tržby z divize her narostly meziročně o 16 % na 2,9 miliardy USD (odhad 2,79 miliardy USD). Tržby z profesionální vizualizace vzrostly meziročně o 20 % na 454 milionů USD, odhad trhu 451,1 milionů USD. A tržby z automobilového průmyslu se nafoukly o 37 % meziročně na 346 milionu USD, odhad trhu 347,9 milionu USD.



Nárůst na tržbách však musely zadotovat vyšší náklady na výzkum a vývoj, které se meziročně vyšplhaly o 51 % na 3,09 miliardy USD a skončily tak lehce nad odhadem trhu 3,08 miliardy USD. Upravené provozní náklady svorně rostly o 52 % meziročně na 2,79 miliardy USD (odhad trhu 2,81 miliardy USD).



Upravený provozní zisk i tak nabobtnal na 19,94 miliardy USD oproti loňským 7,78 miliardám USD a překonal odhad trhu 18,85 miliardy USD. Upravený zisk na akcii činí 68c, odhad trhu 64c. Upravená hrubá marže vyšplhala na 75,7 % z loňských 71,2 % (odhad trhu 75,5 %). také disponuje meziročně více jak dvojnásobně vyšším volným peněžním tokem ve výši 13,48 miliardy USD. A přestože drží čtvrtletní dividendu na 1c na akcii, schválila dodatečných 50,0 miliard USD na zpětný odkup akcií.



Ve třetím kvartálu předpovídá tržby ve výši 32,5 miliardy dolarů, plus minus 2 %, zatímco průměrný odhad analytiků činil 31,9 miliardy dolarů. Upravené provozní náklady by měly být asi 3,0 miliardy USD, tedy nad odhady trhu 2,98 miliardy USD. Nicméně upravená hrubá marže by se měla pohybovat mezi 74,5 % až 75,5 % při očekávání 75 %.

Produkce nové generace architektury Blackwell začně ve čtvrtém kvartálu, kdy má vynést několik miliarad dolarů, a bude pokračovat dále do roku 2026. Ve druhém kvartálu Nvidia již zaslala zkušební vzorky této architektury svým klientům. Poptávka po architektuře Hopper je silná a očekává se, že dodávky dále vzrostou ve druhé polovině fiskálního roku 2025.







Dle průzkumu Bloombergu drží na Nvidii 66 analytiků nákupní doporučení a 8 radí akcii držet.



Zdroj: Bloomberg