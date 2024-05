Laffer Tengler Investments: Trh má prostor pro další růst, jsme na počátku nového cyklu růstu produktivity

Nancy Tengler z Laffer Tengler Investments se domnívá, že americký akciový trh může dále růst, protože ekonomika se nachází na samém počátku cyklu rychlejšího růstu produktivity. Investorka na CNBC přirovnávala současné dění k situaci v devadesátých letech. Podobnost vidí na několika rovinách včetně vývoje inflace, úrovně výnosů vládních dluhopisů či nedostatku pracovní síly, který vedl firemní sektor k investicím do vyšší produktivity.



Tengler míní, že Alan Greenspan, který stál v čele americké centrální banky v devadesátých letech, správně pochopil následující věc: Ekonomika může silně růst bez vyšších inflačních tlaků v případě, že tento růst je tažen právě vývojem produktivity. Investorka podle svých slov doufá, že podobného pochopení bude schopen i současný Fed. Potenciál pro zvyšování produktivity přitom přináší zejména technologie související s umělou inteligencí, robotizace a digitalizace. Příkladem společnosti, která se orientuje na všechny tři zmíněné oblasti, je Walmart, který má navíc „kulturu vyplácení dividend“ na základě dlouhodobého výhledu.



Tengler zmínila svou analýzu, která se zabývala vývojem investičních aktiv v posledních třiceti letech. Akcie si za toto období připisovaly průměrnou roční návratnost kolem 10 %, zlato jako druhé nejziskovější aktivum kolem 6 %. Nyní investorka svým klientům radí, aby při korekci akciového trhu využívali nižší ceny k rozšiřování pozic. Volatilitu by tedy měli vnímat jako něco, co jim pomáhá. A zaměřit by se měli i na firmy „staré ekonomiky“, které investují do nových technologií.





Na CNBC zmínili úvahy zaznívající ze společnosti , podle kterých by Fed ekonomiku v současné situaci mohl zpomalit spíše tím, že by sazby snížil. Jedním z argumentů pro takový pohled má být to, že by se snížily úrokové příjmy. Tengler k tomu uvedla, že z vyšších sazeb mimořádně těží velké technologické firmy, které mají extrémně silné rozvahy. Vyšší úrokové sazby také výrazně pomáhají lidem s vyššími příjmy. Rozhodující roli ale z hlediska monetární politiky hraje ekonomika jako celek a podle investorky je v ní znát zpomalování a ochlazování trhu práce.



Tengler se rovněž domnívá, že Fed bude vedle ochlazující ekonomické aktivity nucen ke snižování sazeb i vývojem ve světě. Tedy poklesem sazeb v jiných zemích. Snižování sazeb ale v USA nebude dramatické, půjde o „marginální pokles“. Graf ukazuje vývoj sazeb podle očekávání trhů, ty v letošním roce počítají s jejich poklesem o 49 bazických bodů. Na počátku roku přitom trhy čekaly pokles sazeb o více než 150 bazických bodů:







Zdroj: CNBC, X