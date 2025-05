Nvidia dnes reportuje čísla za první kvartál. Co očekávat?

Mírná nejistota před středečními výsledky tlačila akcie Nvidie v druhé polovině minulého týdne dolů. Skončila tak čtyři týdny trvající růstová série, během které akcie firmy vyrostly o více než 18 procent.



Nervozitu investorů způsobil zatím neznámý dopad obchodních třenic mezi USA a zbytkem světa, které by podle některých analytiků mohly negativně ovlivnit výhled firmy na zbytek roku.

Akcie Nvidie zatím zažívají turbulentní polovinu roku. Po propadu o téměř 30 procent se v březnu dostaly na hodnoty pod sto dolarů za kus, aby následně během dubna a května vyrostly zpět ke 130 dolarům. Firmě uškodil zákaz na vývoz čipů H20, kvůli kterému přišla podle odhadů o 5,5 miliardy dolarů. Akciím firmy příliš nepomohly ani obavy z uvalení cel na polovodičový sektor.

K růstu jí naopak pomohla mise Donalda Trumpa na Blízkém východě, kde americká vláda oznámila zmírnění zákona upravujícího vývoz grafických procesorů a řadu investic a obchodních příležitostí pro technologické firmy.

by měla dodat stovky tisíc procesorů saudskému AI start-upu Humain. Zároveň byl oznámen druhý projekt Stargate ve Spojených arabských emirátech, který bude stát na čipech Blackwell. „Máme dalšího zákazníka, který je ochotný platit spoustu peněz,“ řekla analytička Stacy Rasgon z Bernstein.

Data agentury Bloomberg hovoří konsenzu analytiků o tržbách ve výši 43,3 miliardy dolarů a zisku na akcii 0,88 dolarů. V minulém roce reportovala za stejné období zisk na akcii 0,61 dolarů a tržby 26 miliard dolarů. Tržby z oblasti data center by dle odhadů Wall Street měly v meziročním srovnání růst o 74 procent na 39,2 miliardy. Herní divize Nvidie by měla utržit 2,8 miliardy. Prudký nárůst o 150 procent očekávají analytici v případě prodejů v Číně.

Podle Viveka Arya, analytika , investoři očekávají silný výhled na druhou polovinu letošního roku, který bude počítat s návratem hrubých marží nad 70 procent. Arya věří, že bude těžit ze své tržní pozice a obnovení prodejů v Číně v druhé polovině roku.

Analytické oddělení Patria Finance očekává od akcií Nvidie další solidní sprint, který odstartuje náběh prodejů čipů Blackwell. S postupným zdokonalováním výrobního procesu by následně mělo opět dojít ke stabilizaci hrubých marží. Jako hlavní riziko vnímají analytici Patrie sankční opatření na "čínské" verze čipu H20, která ukrojí ve stávající podobě z letošních tržeb až 15 miliard dolarů. Pomoci by mohla nová upravená verze čipu, která by odpovídala požadavkům vlády USA.

Zdroj: Bloomberg, Yahoo Finance, Patria