Analytici: Francouzské akcie kvůli politické nejistotě čeká nejspíš další propad

Francouzské akcie čeká v následujících týdnech a měsících zřejmě další propad, myslí si analytici investiční banky . Poukazují na politickou nejistotu, kterou v zemi vyvolalo rozhodnutí prezidenta Emmanuela Macrona vyhlásit předčasné volby, napsal dnes web CNBC. Analytici banky kvůli politické nejistotě zhoršili doporučení k evropským akciím a doporučují místo nich akcie ze Spojených států, uvedla agentura Bloomberg.



Analytici předpokládají, že propad se bude ve Francii nejvíce týkat jen některých sektorů. Akcie na burze v Paříži podle hlavního indexu CAC 40 za minulý týden odepsaly přes šest procent, a zaznamenaly tak nejhlubší propad od března 2022, tedy od začátku války na Ukrajině.



Macron rozhodnutím rozpustit francouzský parlament reagoval na svůj neúspěch ve volbách do Evropského parlamentu (EP). Voliči dali totiž jednoznačně přednost programu, který prosazuje krajně pravicové Národní sdružení (RN) Marine Le Penové. Trhy vyděsila představa, že právě Le Penová bude sestavovat příští francouzskou vládu. Volby jsou plánovány na 30. června a 7. července.



Největší obavy mají investoři z toho, že za vlády Le Penové začne Francie prosazovat populistickou fiskální politiku, při které se mimo jiné zaměří na banky. Zmiňují také finanční krizi, kterou v Británii za svého krátkého působení v úřadu ministerské předsedkyně vyvolala svými kroky Liz Trussová. Ta na podzim 2022 ohlásila daňové škrty, ale nevysvětlila, jak nahradí výpadek rozpočtových příjmů. Po třech týdnech záměr odvolala, protože trhy zareagovaly velmi nepříznivě a výrazně oslabila i britská libra.



Spolu s výprodejem akcií vzrostly výpůjční náklady a rozpětí mezi výnosy francouzských a německých dluhopisů se splatností deset let se rozšířilo o 25 bazických bodů. Analytici očekávají, že toto rozpětí zůstane v následujících týdnech široké.



"To by pravděpodobně udrželo tlak na francouzské akcie, hlavně na banky, které jsou vysoce citlivé na spready (rozpětí v sazbách - pozn. ČTK) státních dluhopisů," uvedli analytici . Mezi velká domácí jména patří ve Francii řetězec supermarketů , stavební firma a poskytovatel energií Engie. Mezi podniky, které mají globální působnost, patří , L’Oréal nebo Rémy Cointreau.



V krátkodobém horizontu Goldman doporučuje zaměřit se na defenzivní sektory, jako je například zdravotnictví. Volební vítězství Le Penové a jejího RN by pravděpodobně ještě více uškodilo akciím firem zaměřeným na domácí trh, uvedla investiční banka. Z dlouhodobého hlediska by se strana Le Penové ale mohla ukázat jako přátelštější k podnikání, pokud se bude nadále soustředit na to, aby její kandidát zvítězil v prezidentských volbách plánovaných na rok 2027.



Podobně analytici banky odkazují na politickou nejistotu ve Francii jako na důvod ke snížení doporučení k nákupu evropských akcií. Zatímco dosud akcie evropských firem doporučovali k nákupu, nyní doporučení snížili na neutrální. To sice neznamená, že by se investoři měli začít evropských akcií zbavovat, na druhou stranu by ale žádné další teď nakupovat neměli. Lepší alternativou jsou podle analytiků americké akcie orientované na růst.



Index pařížské burzy CAC 40 se dnes po poledni nacházel v blízkosti 7600 bodů a proti pondělnímu závěru vykazoval skoro půlprocentní růst. V týdnu před volbami do EP, tedy do pátku 7. června, byl nad hranicí 8000 bodů.