Jízda Nvidie na vrchol: Enron, krypto, covid, AI a výnos 591 078 %

Psal se rok 1999. Steve Jobs se nedávno vrátil do čela společnosti . byl dominantní silou v oblasti polovodičů. A na burze Nasdaq debutoval málo známý výrobce čipů jménem . Již za necelé tři roky se ale firma dostala do amerického benchmarku S&P 500 - nahradila přitom nechvalně známý ropný konglomerát Enron. Přesto by si tehdy málokdo vsadil na to, že se společnost stane nejvýkonnější akcií posledního čtvrtstoletí, která od své první veřejné nabídky akcií vykázala celkový výnos 591 078 %, včetně reinvestovaných dividend.

Je to těžko pochopitelné číslo a částečně svědčí o finanční mánii, která se kolem umělé inteligence rozpoutala, a o tom, jak investoři začali považovat společnost , která vyrábí špičkové čipy pohánějící tuto technologii, za největšího vítěze AI boomu.

V úterý tato série vyvrcholila tím, že sesadila z pozice nejhodnotnější společnosti na světě s tržní kapitalizací 3,34 bilionu dolarů. Více než 2 biliony dolarů z této hodnoty přibyly v letošním roce. Od začátku letošního roku cena akcií firmy Nvidia vzrostla o více než 170 procent, za posledních 12 měsíců pak dokonce 210 %. Nvidia tak přeskočila softwarovou společnost Microsoft i technologickou firmu Apple, které se v poslední době o vedoucí pozici přetahovaly, jejich výkonnost za poslední rok za Nvidií ale výrazně zaostává. Microsoft přidal 32 %, Apple pak vzrostl o 16 %

Analytik Daniel Ives ze společnosti Wedbush Securities předpověděl, že firmy Nvidia, Apple a Microsoft budou v průběhu následujícího roku soupeřit o to, která z nich v tržní hodnotě jako první překročí hranici čtyř bilionů dolarů. "Grafické čipy společnosti Nvidia jsou v podstatě novým zlatem či ropou v technologickém sektoru," prohlásil rovněž.



"Čekali jsme na to už nějakou dobu," uvedl analytik společnosti CFRA Angelo Zino. "Umělá inteligence mění prostředí. V reálném světě, ale i na trzích," dodal a poukázal na to, že polovodičový průmysl je nyní nejdůležitějším odvětvím na Wall Street.

Vzestup společnosti nebyl v žádném případě jistý - a stejně tak není jisté setrvání na vrcholu indexu S&P 500. Dlouhodobí investoři do společnosti museli překousnout tři roční propady akcií o 50 % a více. Udržení současné rally bude vyžadovat, aby zákazníci i nadále utráceli miliardy dolarů čtvrtletně za zařízení pro umělou inteligenci, jejichž návratnost je zatím relativně malá.

To, co nakonec společnosti vydláždilo cestu na vrchol, však byla velká sázka na grafické čipy a vize spoluzakladatele a výkonného ředitele Jensena Huanga, že se odvětví posune k tomu, čemu říká "akcelerované výpočty", kde jsou jeho čipy ze své podstaty lepší než konkurence. "Myslím si, že je třeba přiznat manažerskému týmu obrovskou zásluhu," řekl Brian Mulberry, manažer portfolia ve společnosti Zacks Investment Management. "Dokonale zachytili každou vlnu inovací v oblasti hardwaru."

Zde je pohled na společnost od jejího vstupu na burzu až po současnost (graf vývoje akcií od 2002.

Bleskový start a vystřídání Enronu

Od svého debutu na trhu do doby, kdy firma vystřídala v indexu S&P 500 problematický Enron, akcie posílily o více než 1 600 %, čímž získaly tržní hodnotu přibližně 8 miliard dolarů. Tento nárůst přišel v době, kdy se mnoho jiných technologických akcií propadalo v důsledku dot-com bubliny, která vyvrcholila v březnu 2000.

Klíčem k počátečnímu úspěchu společnosti bylo zavedení její technologie do herních konzolí, jako je Xbox od a PlayStation od . Grafické procesory GeForce (GPU) společnosti se staly předmětem touhy hráčů, trvale totiž nabízely nejrealističtější zážitek. "Jensen vždy skvěle komunikoval, vyprávěl dobré příběhy a GPU zjevně nabývaly na významu," řekl Rhys Williams, hlavní stratég společnosti Wayve Capital Management, který byl kupcem při IPO. "Každá další generace hardwaru poskytovala mnohem lepší výkon, mnohem realističtější obraz a pak se PC hraní skutečně prosadilo."

Soudní spory a návrat konkurence

Následujících šest let nebylo pro společnost příznivých. V roce 2008 se její akcie propadly, protože finanční krize oslabila poptávku a dlouho stagnující konkurent Advanced Micro Devices se začal vzpamatovávat. Mezitím dohoda mezi společnostmi a , která jim umožňovala vzájemně využívat své schopnosti, ztroskotala, což společnost vyřadilo z jednoho z jejích největších trhů. Obě strany se v roce 2011 dohodly na vyrovnání, přičemž souhlasil, že společnosti zaplatí 1,5 miliardy dolarů.

V následujícím roce představila grafické čipy pro servery v datových centrech. Ty mohly pomoci při sofistikovaných výpočetních pracích, jako je průzkum ložisek ropy a zemního plynu nebo předpovídání počasí, a zajistit společnosti pozici na trhu, který se stane lukrativním. Tyto čipy se však nerozšířily okamžitě. Trvalo téměř devět let, než akcie společnosti překonaly své maximum z roku 2007.

Kryptoměny a Covid

V roce 2015 akcie společnosti opět vzlétly. V tomto období se čipy společnosti stávaly základem nových technologií, od pokročilých grafických rozhraní přes autonomní vozidla až po novou vlnu produktů umělé inteligence.

Tehdy si Shana Sisselová, výkonná ředitelka společnosti Banrion Capital Management, společnosti poprvé skutečně všimla. Popsala konferenci v roce 2017, kde připomínala spíše vítěze soutěže krásy než investiční nápad. "Každý řečník mluvil o tom, že je nejdůležitější společností," řekla Sisselová. "V tu chvíli jsem ji měla opravdu na očích."

I poté, co poptávka ze strany těžařů kryptoměn vyschla, prodej datových center nadále rostl. Pandemie Covid-19 tento byznys podpořila, protože firmy potřebovaly nakoupit další výpočetní výkon pro podporu práce na dálku. Tržby společnosti z datových center vzrostly od fiskálního roku 2017 do fiskálního roku 2021 osminásobně.

Exploze tržeb za umělou inteligenci

Akcie společnosti se v roce 2022 propadly spolu se zbytkem technologického sektoru, který se po boomu v éře Covid potýkal s prudkým růstem úrokových sazeb a poklesem poptávky.

Vydání systému ChatGPT od společnosti OpenAI na konci roku 2022 způsobilo okamžitý poprask, ale investorům trvalo, než si uvědomili, jak z toho může společnost těžit. Nakonec zájem o ChatGPT a další produkty generativní umělé inteligence explodoval a vyvolal zběsilý nárůst objednávek čipů .

Když společnost ohlásila zisk za první čtvrtletí roku 2023, rozsah skoku v jejím podnikání šokoval téměř všechny na Wall Street. Společnost uvedla prognózu čtvrtletních tržeb, která byla o více než 50 % vyšší než průměrná prognóza. Tržby společnosti z datových center poprvé ve fiskálním roce 2023 zastínily její tržby z herního segmentu. V současném fiskálním roce analytici Nvidie očekávají, že tyto tržby přesáhnou 100 miliard dolarů.

"Mají velmi obhajitelné místo v odvětví," řekl Williams, stratég společnosti Wayve Capital Management. "Je zřejmé, že nebudou mít 95% podíl na trhu navždy, ale bylo by téměř nemožné, aby je někdo nahradil."

Zdroj: Bloomberg, patria.cz, Google Finance