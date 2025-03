Blýská se Intelu na lepší časy?

Vývojáři čipů a Broadcom provádějí výrobní testy s Intelem, řekly agentuře Reuters dva zdroje obeznámené s touto záležitostí. Tito čipoví giganti se totiž rozhodují, zda Intelu svěří výrobní kontrakty v hodnotě stovek milionů dolarů, čímž projevili důvěru v pokročilé výrobní techniky Intelu, který se poslední roky zmítá v problémech.



Rozhodnutí Nvidie a Broadcomu by Intelu mohlo přinést neočekávané příjmy a podporu. Také Advanced Micro Devices vyhodnocuje, zda je výrobní proces Intelu 18A vhodný pro jeho potřeby, ale není jasné, zda již do továrny poslal testovací čipy. Mluvčí Intelu řekl: "Nekomentujeme konkrétní zákazníky, ale i nadále vidíme silný zájem a angažovanost pro 18A v celém našem ekosystému."



Nvidia a Broadcom testují proces 18A a řadu technologií vyvinutých v průběhu let, které jsou schopny vyrábět pokročilé procesory pro umělou inteligenci a další složité čipy. Proces 18A konkuruje podobné technologii od tchajwanské TSMC, která globálnímu trhu s čipy dominuje. Testování již probíhá a může trvat měsíce. Kdy testy začaly, není jasné.



Výrobní testy však nejsou zárukou, že nakonec nové zakázky získá. Minulý rok agentura Reuters uvedla, že série testů Broadcomu jeho manažery a inženýry zklamaly. Úspěch smluvní výroby Intelu byl přitom ústředním bodem plánu na oživení bývalého generálního ředitele Pata Gelsingera. Správní rada ale Gelsingera v prosinci vyhodila a prozatímní ředitelé zablokovali připravovaný čip na umělou inteligenci, což zhatilo veškeré naděje na vlastní AI čip minimálně do roku 2027.



Problémové podnikání Intelu přitáhlo pozornost administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa, která má zájem o obnovení americké výroby v rámci boje s Čínou. je v USA považován za jedinou naději vyrábět nejpokročilejší polovodiče uvnitř svých hranic. Začátkem tohoto roku se úředníci Trumpovy administrativy setkali v New Yorku s C. C. Weiem, generálním ředitelem tchajwanské TSMC, kvůli převzetí většinového podílu ve společném podniku tovární divize Intelu, podle zdroje obeznámeného s touto záležitostí. Jednání zahrnovala možnost, aby majetkové podíly v novém podniku mohli koupit i další vývojáři čipů.



Intel uvedl, že má podepsané smlouvy na výrobu čipů procesem 18A s Microsoftem a .com, ale neprozradil, pro který čip plánuje továrny Intelu využít ani konkrétní produkt Amazonu. A ani není jasné, jaký objem výroby každá dohoda představuje.



Proces 18A byl pro potenciální zákazníky smluvní výroby již odložen na rok 2026. Nyní, podle dodavatelských dokumentů, které přezkoumala agentura Reuters a dva zdroje obeznámené s touto záležitostí, posunul svůj časový plán o dalších šest měsíců. Zpoždění je údajně způsobeno potřebou kvalifikovat klíčové duševní vlastnictví pro proces 18A, což trvá déle, než se předpokládalo.

Bez kvalifikovaného duševního vlastnictví, na které se spoléhají vývojáři malých a středních čipů, by podle těchto dvou zdrojů a dokumentů řada potenciálních zákazníků nebyla schopna vyrábět čipy skrze 18A minimálně do poloviny roku 2026. Kvalifikované duševní vlastnictví zahrnuje záruku dodavatele, že bude na daném výrobním procesu fungovat.



Na dotaz ohledně zpoždění odpověděl: "(Začneme) navyšovat výrobu v druhé polovině tohoto roku, abychom splnili závazky, které jsme dali našim zákazníkům." Společnost dodala, že očekává, že její továrny letos obdrží návrhy zákazníků. Mnoho vývojářů čipů přitom pozorně sleduje pokrok Intelu v naději, že budou moci jeho výrobu brzy využít, podle odborníků z oboru.



Očekává se, že v roce 2025 vygeneruje tržby z výroby čipů ve výši 16,47 miliardy dolarů. Loni tržby v tomto segmentu klesly o 60 % a společnost uvedla, že se to minimálně do roku 2027 nezlomí.



Zdroj: Reuters