Evropské akcie si mohou zapsat nejhorší týden od ledna. Dolů je stahují obavy z politických turbulencí ve Francii

Evropské akcie si kvůli rostoucím obavám z politických turbulencí ve Francii mohou zapsat nejhorší týden od ledna. Evropské trhy jsou čím dál nervóznější od té doby, co francouzský prezident Emmanuel Macron oznámil předčasné parlamentní volby poté, co jeho strana ve volbách do Evropského parlamentu propadla. Investoři se obávají, že výhra krajně pravicové strany Národní sdružení Marine Le Penové, která dlouhodobě podporuje snížení daní a věku odchodu do důchodu a která v průzkumech vede s velkým náskokem, by odstartovala volnější fiskální politiku. Tato nejistota způsobila, že prémie za francouzské dluhopisy oproti těm německým tento týden prudce vzrostla.

Macron v neděli rozpustil parlament a na 30. června a 7. července vypsal dvoukolové volby. Rozhodnutí vyhlásit předčasné volby způsobilo politický chaos a vyděsilo investory kvůli nejistotě ohledně toho, jak bude příští vláda řešit francouzské veřejné finance. Strana Le Penové je na dobré cestě získat nejvíce křesel, což by jí vyneslo premiérský post a vliv při sestavování nového kabinetu.



„Vítězství Národního sdružení Marine Le Penové by mohlo vést k obavám ohledně fiskální nekázně a sporu s Evropskou komisí,“ řekl Chris Attfield, evropský stratég sazeb z Holdings Plc. Přestože Národní sdružení ještě pro tyto volby nepředložilo podrobný program, plány Le Penové v prezidentské kampani v roce 2022 by podle analýzy stály 120 miliard EUR ročně a zvýšily by schodek země o 100 miliard EUR ročně, uvedl Institut Montaigne, nezávislý think-tank.



Francouzské dluhopisy se propadly a poslaly výnosy prudce nahoru. Oproti svým bezpečnějším německým protějškům jsou na nejvyšší úrovni za posledních sedm let. Spread mezi výnosy francouzských a německých desetiletých dluhopisů se rozšířil a ve čtvrtek při závěru trhu čítal 70 bazických bodů, nejvíce od roku 2017.

Zasaženy byly také francouzské akciové trhy, kdy index CAC 40 klesl o 2 %, čímž si zapisuje nejhorší týden za téměř rok. Nejvíce klesaly banky. za týden klesla o 12 % a o 10 %. A aktuálně CAC 40 odepisuje další více než 2 %.

A aktivita na trhu s futures naznačuje, že obchodníci předpokládají, že tento trend bude pokračovat. Podle údajů z burzy Eurex nyní obchodníci drží největší počet pozic na 10letých futures za nejméně rok, což ukazuje na rostoucí krátké sázky.

„Paralely mezi současnou situací a dobou krize státních dluhopisů lze jen těžko ignorovat, opět se zaměřujeme na volební výsledky, spready státních dluhopisů a udržitelnost dluhu,“ řekl Jim Reid, analytik . A to s „žádným zjevným náznakem toho, kam to bude dále směřovat“.



Fiskální riziko ale může přijít i z opačného konce politického spektra. Zelení, socialisté, komunisté a krajně levicová strana ve čtvrtek pozdě večer oznámili, že se zúčastní voleb jako jedno hnutí, přičemž průzkumy ukazují, že může vyhrát druhý největší blok hned po Národním sdružení. Program Lidové fronty, která se skládá ze čtyř levicově orientovaných stran, je „naprostým šílenstvím“ se zaručeným ekonomickým kolapsem, řekl ministr financí Bruno Le Maire v pátek na rádiu Franceinfo. A spojenectví si před volbami chtějí zajistit také členové konzervativních republikánů s krajně pravicovým Národním sdružením Marine Le Penové.

Tyto kroky signalizují pro stranu prezidenta Emmanuela Macrona potenciální katastrofu. Vzhledem k tomu, že Francie má dvoukolový volební systém s laťkou pro postup do druhého kola, je možné, že se mnoho z Macronových kandidátů možná ani nedostane do posledního volebního dne. A to zejména poté, co jeho politickou skupinu porazilo ve volbách do Evropského parlamentu Národní sdružení. Podle průzkumu Elabe pro deník Les Echos by mohlo Národní sdružení získat v parlamentu až 270 z 577 křesel, ve srovnání s 90 až 130 pro Macrona a jeho spojence.

S&P Global Ratings minulý měsíc snížila Francii kreditní skóre s tím, že rozpočtový deficit zůstane do roku 2027 nad 3 % hrubého domácího produktu. Moody’s Corporation v pondělním sdělení uvedla, že předčasné volby zvyšují riziko pro plány na zaplnění mezer v rozpočtu.



Zdroj: Bloomberg