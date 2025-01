Tom Lee: Výprodej vyvolaný DeepSeek je přehnaný. Nvidia prožila nejhorší den od roku 2020

Obavy z budoucnosti sektoru umělé inteligence v pondělí zkomprimovaly akcie Nvidie o téměř 17 % a dopadly i na celý akciový trh. Ale podle Toma Lee, vedoucího výzkumu Fundstrat Global Advisors, investoři reagovali přehnaně.



Čínský startup DeepSeek s umělou inteligencí vyvolal v pondělí těžké výprodeje. Koncem prosince představila tato společnost bezplatný, open-source velký jazykový model, jehož vybudování, jak tvrdí, stálo méně než 6 milionů dolarů. To podnítilo obavy, že konkurenční modely AI by mohly být postaveny na levných a méně výkonných čipech.



Technologický sektor si prošel tvrdým výprodejem, když se v pondělí propadl o více než 5 %. Nejvíce utrpěly akcie Nvidie a Broadcomu. "Pro mě je to přehnaná reakce," řekl Lee v pondělním "Closing Bell" pro CNBC. „Pokles Nvidie je nejhorší od března 2020 a víme, že tenkrát to nakonec byla pro investory obrovská příležitost. Není to zábavný den, ale bral bych to jako příležitost."





Pondělní pohyby na trhu také odrážely širší obavy z toho, že soupeření mezi Čínou a USA v oblasti umělé inteligence vstupuje do nové fáze, kdy Peking možná převezme vedení. Lee řekl, že by byl „osobně překvapen, kdyby se v minulém týdnu stala Betamaxem“ – s odkazem na dnes již zastaralý formát nahrávání videokazet, který prohrál s konkurenčním VHS – a že by to byla jediná situace, která by ospravedlnila výprodej tohoto čipového giganta v míře, kterou jsme viděli v pondělí.

Dodal, že jen čas ukáže, zda výprodej přinese ovoce a zda se bude jednat o dlouhodobější trend pro tohoto výrobce čipů. Pro tuto chvíli si však stojí za svým názorem, že propad na Nvidii je nákupní příležitostí. Ale "samozřejmě nevíme, jestli je to přehnané," varoval.



Mimo technologie se Leemu líbí finance a dodal, že tento sektor je jeho myšlenkou č. 1 v sektoru S&P 500. „Myslím si, že finanční sektor představuje letos docela dobrý fundamentální případ změny, protože máme novou administrativu, Fed, který je holubičí, výnosy, které nejsou pro banky bolestivé – a čas, kdy by to mohlo vést k růstu aktivity na kapitálových trzích, a násobky jsou nízké,“ dodal Lee.



Zdroj: CNBC