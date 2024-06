Čínské automobilky usilují o zavedení odvetných cel na auta z EU

Čínští výrobci automobilů vyzvali Peking, aby jako odvetu za rozhodnutí Bruselu omezit vývoz čínských elektromobilů zvýšil cla na dovoz aut se spalovacím motorem z Evropské unie. Informovala o tom dnes agentura Reuters, která se odvolává na čínský státní list Global Times.



Na úterním jednání za zavřenými dveřmi, kterého se zúčastnili i zástupci evropských automobilek, čínští výrobci aut a průmyslové skupiny navrhli úřadům, aby zvýšily cla na velká auta s benzinovým motorem dovážená z Evropské unie, uvedl čínský list.



Obchodní politika EU je čím dál více ochranářská, a to kvůli obavám, že čínský model rozvoje zaměřený na výrobu a tažený zadlužením by mohl unii zaplavit levným zbožím, včetně elektromobilů. Čínské firmy se totiž kvůli slabé domácí poptávce zaměřují na vývoz.



Evropská komise 12. června oznámila, že je připravena od července zavést dodatečné clo na čínské elektromobily, a to až 38,1 procenta. Následovala tak Spojené státy, které o chystaném zavedení vyšších cel informovaly v květnu.



List Global Times na konci minulého měsíce s odvoláním na odborníka z odvětví uvedl, že vládní výzkumné centrum pro automobily navrhuje, aby Čína zvýšila dovozní cla na velké automobily s benzinovým motorem na 25 procent. V současnosti je dovozní clo 15 procent.



Čínské úřady už dříve prostřednictvím komentářů ve státních médiích a rozhovorů s představiteli odvětví naznačily možná odvetná opatření. Tento týden čínské ministerstvo obchodu oznámilo zahájení antidumpingového vyšetřování evropských produktů z vepřového. Čínské firmy podle médií také vyzvaly Peking, aby se zabýval dovozem mléčných výrobků z EU.