František Kronus: Jak Trumpova cla hýbají trhy a jak ochránit portfolio před volatilitou

Americký prezident Donald Trump o víkendu podle očekávání podepsal nařízení, které zavádí cla ve výši 25 procent na dovoz zboží z Kanady a Mexika a deset procent nad rámec stávajících cel na dovoz z Číny. Trhy na to reagovaly poklesem, který představuje určité vystřízlivění po euforii, která přišla po Trumpově zvolení, uvádí makléř Patria Finance František Kronus. Do toho přicházejí výsledky velkých amerických technologických firem. To vše přispívá k období zvýšené volatility. Jak mohou cla zamávat s akciemi a jak se v současném prostředí ochránit před výkyvy na trhu? I o tom hovoří makléř v aktuálním videu a podcastu Traders Talk.





