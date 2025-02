Trump odstartoval obchodní války. Uvalil cla na Kanadu, Mexiko a Čínu a chystá se na Evropu. Přijdou odvety

Americký prezident Donald Trump o víkendu podle očekávání podepsal nařízení, které zavádí cla ve výši 25 procent na dovoz zboží z Kanady a Mexika a deset procent nad rámec stávajících cel na dovoz z Číny. V případě Kanady učinily Spojené státy výjimku u energií, na něž platí desetiprocentní clo, informovaly agentury. Kanada, Mexiko i Čína bezprostředně poté avizovaly odvetná opatření. Peking chce navíc podat stížnost ke Světové obchodní organizaci (WTO). Později Trump prohlásil, že „brzy“ budou zavedena cla u evropských zemí. USA opakují také hrozby Panamě kvůli průplavu a výzvu Kanadě k připojení se k USA. Trhy odpovídají poklesem až kolem 2 % z amerického indexu Nasdaq či evropského Euro Stoxx 50 i národního německého DAX či francouzského CAC. Eurodolar sestoupil k 1,02 EURUSD, pod tlakem lze očekávat i českou korunu.

Kanada, Mexiko a Čína od úterka

Cla vstoupí v platnost v úterý. Dovozní poplatky budou podle Bílého domu platit do doby, než Kanada, Mexiko a Čína pokročí v opatřeních proti pašování drogy fentanyl do Spojených států.

Kanada v odvetě za americká cla zavede cla ve výši 25 procent na dovoz z USA v hodnotě 155 miliard kanadských dolarů (asi 2,6 bilionu Kč), prohlásil Trudeau. Uvedl, že od úterý půjde o zboží za 30 miliard kanadských dolarů a za 21 dnů má následovat zboží za 125 miliard.

Trudeau zpochybnil Trumpovu argumentaci ohledně fentanylu. "Méně než jedno procento fentanylu mířícího do Spojených států pochází z Kanady. Méně než jedno procento nelegálních migrantů mířících do Spojených států pochází z Kanady," uvedl. Dodal, že to neznamená, že by nebylo co zlepšovat, ale "obchodní akce proti Kanadě není nejlepší způsob, jak můžeme skutečně spolupracovat na záchraně životů".

Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová oznámila, že v reakci na Trumpova cla pověřila ministra hospodářství zavedením celních i dalších opatření na obranu národních zájmů. Zároveň uvedla, že kategoricky odmítá nařčení ze strany Bílého domu, že by mexická vláda byla spolčena s drogovými kartely.

Peking uvedl, že na cla odpoví odpovídajícími opatřeními. Zároveň Čína hodlá také podat stížnost ke Světové obchodní organizaci (WTO), dodalo čínské ministerstvo obchodu. V obchodních válkách nejsou žádní vítězové a Čína podnikne nezbytná protiopatření, varovalo zároveň čínské ministerstvo zahraničí. "Fentanyl je americký problém," dodala diplomacie s tím, že čínská strana v rozsáhlé protidrogové spolupráci s Američany dosáhla "pozoruhodných výsledků".

Cla na evropské produkty „velmi brzy“

Cla na výrobky z Evropské unie budou zavedena "velmi brzy", uvedl následně v neděli Trump, když znovu poukázal na obchodní deficit v neprospěch USA, který podle něj činí 300 miliard dolarů (přes sedm bilionů Kč).

"Oni nás skutečně využívají, víte, máme deficit 300 miliard dolarů. Neberou od nás ani naše auta, ani naše zemědělské produkty, neberou skoro nic a my bereme všechno, miliony aut, ohromné množství zemědělských produktů," řekl Trump. Dodal, že nemá časový harmonogram pro zavádění těchto cel, ale budou podle něj zavedena "velmi brzy".

Trump již dříve po svém nástupu do funkce 20. ledna pohrozil cly vůči EU s tím, že její země mají se Spojenými státy znepokojivé obchodní přebytky.

Trump vedl obchodní spory s EU také za svého prvního funkčního období. Tehdy zavedl cla na dovoz oceli a hliníku do USA, na což EU odpověděla uvalením cel na různé americké zboží, například motocykly, džíny nebo whisky.

Televizní stanice CNN a britský list Financial Times uvedly, že Trump svým krokem zahájil rozsáhlou obchodní válku. Podle agentury AP by cla, pokud zůstanou v platnosti, mohla způsobit výrazné zhoršení inflace, ačkoliv Trump v předvolební kampani sliboval snížení cen potravin, benzinu, bydlení, automobilů i dalšího zboží.

USA podle Trumpa dotují Kanadu stovkami miliard dolarů, zemi vyzval k připojení

Spojené státy dotují Kanadu stovkami miliard dolarů, ačkoli nic od svého severního souseda nepotřebují. Dnes to na pozadí celních sporů napsal na své síti Truth Social americký prezident Donald Trump. Kanaďany znovu vyzval, aby se připojili k USA, čímž by získali lepší vojenskou ochranu a zbavili se cel. "Nepotřebujeme nic, co mají," uvedl Trump o Kanadě. "Máme neomezenou energii, měli bychom si vyrábět vlastní auta a máme více dřeva, než kdy můžeme využít," uvedl.



Bez stovek miliard dolarů, kterými podle Trumpa USA severního souseda dotují, nebude Kanada schopná samostatné existence. "Kruté, ale pravdivé! Kanada by se proto měla stát ctěným 51. státem (USA). Mnohem nižší daně a o hodně lepší vojenská ochrana pro obyvatele Kanady - A ŽÁDNÁ CLA," dodal. Šéf Bílého domu v poslední době opakovaně vznesl územní nároky. Vedle připojení Kanady k USA by rád získal Grónsko, které je součástí Dánského království, a Panamský průplav, který patří Panamě.



USA vyzvaly Panamu k omezení údajného čínského vlivu na Panamský průplav



Americký ministr zahraničí Marco Rubio vyzval panamského prezidenta Josého Raúla Mulina k omezení toho, co označil za čínský vliv na Panamský průplav. Varoval, že v opačném případě přijme administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa "nezbytná opatření" k nápravě situace. Trump se podle Rubia domnívá, že současná situace kolem průplavu je neakceptovatelná a že pokud nedojde k okamžitým změnám, budou muset Spojené státy podniknout kroky k ochraně svých práv.



Trump již dříve pohrozil převzetím Panamského průplavu a nevyloučil v této souvislosti použití vojenské síly. Mulino nicméně po setkání s Rubiem uvedl, že nevidí žádné reálné ohrožení dohody, v rámci které Spojené státy průplav Panamě v minulosti předaly. "Nemám pocit, že existuje jakákoliv skutečná hrozba pro tuto dohodu a její platnost, nebo dokonce hrozba využití vojenské síly k získání kanálu," uvedl Mulino.



Panamský průplav, který byl otevřen v roce 1914 a je důležitou dopravní tepnou mezi Atlantským a Tichým oceánem, vybudovaly Spojené státy. V roce 1977 souhlasily s jeho předáním Panamě od 31. prosince 1999. Američanům zůstalo právo vojenské ochrany průplavu a přednost pro jejich válečné lodě.