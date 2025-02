Americký dolar zpevňuje na všech frontách, trhy vyhodnocují dopady cel

Americký dolar dnes prudce zpevňuje, měny Kanady a Mexika jsou vůči němu za víceletých minimech, zatímco kurz čínského jüanu obchodovaného v zahraničí klesl na historické minimum. Devizový trh tím reaguje na zavedení cel, která oznámil americký prezident Donald Trump u dovozu zboží z uvedených tří zemí. Dolů zamířil i švýcarský frank, přestože je obecně považován za bezpečné útočiště v dobách nejistoty. Obchodníci teď posuzují dopady obchodní války na ekonomiky jednotlivých zemí.



Americký dolar se krátce po poledni prodával zhruba za 1,47 kanadského dolaru, zatímco před rokem stál zhruba 1,35 CAD. K mexickému pesu se americká měna prodávala za více než 21 MXN, zatímco před rokem stála kolem 17 pesos. Obě země, s kterými Spojené státy mají desítky let uzavřenou dohodu o volném obchodu, plánují k oznámeným americkým clům zavést protiopatření. Cla začnou platit v úterý v 00:01 východoamerického času (06:01 SEČ).



K čínskému jüanu obchodovanému v zahraničí se dolar vyšplhal nad 7,36 CNH, zatímco před rokem byl mírně nad 7,20 CNH. Existuje ještě jüan obchodovaný v pevninské Číně, který má označení CNY a s kterým jsou spojena obchodní omezení. V Číně je kvůli oslavám začátku nového lunárního roku na trzích ještě zavřeno, takže pevninský jüan prozatím nemohl zareagovat. Peking se chce kvůli oznámeným clům obrátit se stížností na Spojené státy ke Světové obchodní organizaci (WTO).



"Překvapením pro trhy je, že Kanada a Mexiko okamžitě přistoupily k odvetě a že ostatní, tedy Čína a Evropská unie, mohou jejich příklad následovat, což povede k prudkému poklesu globálního obchodu," řekl analytik společnosti IG Tony Sycamore. "Datum zahájení amerických cel na Kanadu, Mexiko a Čínu, stanovené na 4. února, je také mnohem dříve, než mnozí očekávali," citovala jej agentura Reuters.



Růst kurzu amerického dolaru je široce založený. Dolar zpevňuje i ke švýcarskému franku, který se po poledni prodával zhruba za 1,0940 USD. Loni na podzim stál frank více než 1,19 USD a před rokem asi 1,15 USD. Prudce klesly ceny kryptoměn, bitcoin se dostal hluboko pod 95.000 USD, naopak cena zlata se držela blízko historického rekordu nad 2800 USD za troyskou unci. Euro ztrácelo skoro jedno procento na 1,0260 USD, přestože o clech na dovoz z EU ještě Trump nerozhodl. K české koruně dolar zpevnil nad 24,70 Kč a je nejvýše od října 2022.



Někteří investoři očekávají, že cla zvýší v USA inflaci. V takovém případě by americká centrální banka (Fed) zřejmě pozastavila snižování úrokových sazeb, s kterým trhy donedávna počítaly. Pravděpodobnost, že Fed letos úroky sníží dvakrát, je nyní asi 54 procent, uvedl Reuters. Na trzích je vedle dolaru zájem také o americké státní dluhopisy.



Vyšší úrokové sazby by dál podporovaly kurz dolaru, zároveň by ale snížily tempo hospodářského růstu, upozorňují ekonomové. Na cla propadem reagují zejména akcie automobilek, ale i některých velkých technologických firem.