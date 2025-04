Traders Talk: Jsme na možném lokálním minimu, ale ještě není konec

Poslední čtyři obchodní seance zavřely v červeném. Dnes jsme mírně v zeleném. Je to už konec propadu, nebo ne? Byly by současné nákupy chytáním padajícího nože? To v aktuálním Traders Talk rozebírá makléř Patria Finance Jaromír Strnad.



frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture">

Další videorozhovory Patria.cz naleznete na Youtube kanálu Patria.cz.

Mezi nejvíce dotčenými je ve Spojených státech technologický Nasdaq , a zejména polovodičový sektor. se v pondělí sesunula dokonce pod 90 USD za akcii, upozorňuje makléř. „Nyní jsme možná viděli nějaké lokální dno, to ale neznamená, že by byl propadům konec. Záleží, jaké zprávy přijdou na frontě Spojené státy – Čína – Evropa,“ dodává Strnad.Kromě technologií je pod velkým tlakem také farmaceutický sektor, ve kterém by naopak mohly těžit společností, které čistě vyrábí i prodávají své produkty na území Spojených států. Jako tip uvádí makléř americkou farmaceutickou společnost , která tyto podmínky splňuje.V Evropě patří mezi nejvíce poražené tituly velké automobilky jako například Mercedes, nebo . „Nepomáhají tomu ani komentáře ze strany Spojených států. Panu Trumpovi se nelíbí, že v Evropě nejsme spotřebitelé jejich vozů,“ vysvětluje makléř.Dají se na aktuálním trhu najít bezpečné přístavy? „Já bych se držel firem, které jsou ve Spojených státech a které vyrábí a prodávají své produkty přímo ve Spojených státech. Schovat se ale můžeme také u společností, které jsou protirecesní nebo které jsou připraveny na slabšího spotřebitele.“ Jako příklad jmenuje , která je také investičním typem Patria Finance a která za poslední měsíc přidala více než 13 % a která má tu výhodu, že pouhá zhruba 3 % jejích produktů jsou dováženy z Číny, zbytek je vyráběný na domácí půdě Spojených států, doplňuje makléř.Kroky Donalda Trumpa jsou rozhodně proinflační, a pokud se situace nezklidní, může být ochranou proti vyšší inflaci také zlato , domnívá se Strnad.Jak nyní přistupovat ke svému portfoliu? „Klíčové je, aby si investor položil otázku, na jak dlouho investuje. Investuje na měsíc, na dekádu, na dvě?“ ptá se Strnad. „Pokud je odpověď na dekádu a více, tak myslím, že ho tenhle pokles sice zabolí, včetně mě, nicméně zachová chladnou hlavu. Měl by to sledovat a možná časem využít, pokud bude mít volnou hotovost, k potenciálnímu nákupu.“Kdy tedy zkusit začít opatrně nakupovat? „Myslím si, že jsme viděli nějakém lokální minimum. Část portfolia může klient zkoušet opatrně nakupovat už teď,“ říká makléř a doporučuje hledat mezi nejvíce vyklesanými tituly. „Analytici mají nejraději Nvidii. Souhlasím s nimi. Dalším výrazně vyklesaným hráčem je Meta Platforms a rozhodně .“