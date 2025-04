Evropská unie zavádí odvetná cla na USA, platit začnou od 15. dubna

Členské státy EU dnes podpořily návrh Evropské komise na zavedení odvetných cel v reakci na americká cla na ocel a hliník. Cla začnou být vybírána 15. dubna, oznámila unijní exekutiva v prohlášení. Komise dodala, že Evropská unie považuje americká cla za neopodstatněná a škodlivá, protože způsobují ekonomickou újmu oběma stranám i světové ekonomice.



Evropská komise výši cel ani dotčené produkty ve svém tiskovém prohlášení nezmínila, bruselská média nicméně již dříve informovala, že blok uvalí 25procentní clo na širokou škálu vývozu z USA, včetně sójových bobů, kukuřice, rýže, mandlí, pomerančového džusu, brusinek, tabáku, železa, oceli, hliníku, některých lodí a vozidel, textilu a určitých oděvů a různých typů make-upu. Na seznamu nicméně není americký bourbon a whisky, čímž Brusel vyhověl požadavkům zejména Francie a Itálie.



Cla na ocel a hliník oznámil americký prezident Donald Trump již v polovině března. Evropská unie v prvotní reakci uvedla, že chystá protiopatření vůči americkému zboží, která by měla být v hodnotě 26 miliard eur (650 miliard Kč). Následně eurokomisař pro obchod Maroš Šefčovič upřesnil, že protiopatření nebudou mít tak vysokou hodnotu, protože "eurokomisaři naslouchali členským státům". Mělo by jít asi o 22,1 miliardy eur (asi 556 miliard Kč).



Unijní představitelé již několikrát uvedli, že chtějí se zástupci americké administrativy vyjednávat a nikoli spory vyostřit. "Evropská unie dala jasně najevo, že dává přednost nalezení dojednaného řešení, které by bylo vyvážené a oboustranně výhodné," uvedla dnes komise. Dnešní schválení návrhu členskými státy znamená, že - jakmile budou dokončeny vnitřní procedury EK a zveřejněn prováděcí akt - protiopatření vstoupí v platnost. "Clo začne být vybíráno od 15. dubna. Tato protiopatření mohou být kdykoli pozastavena, jestliže budou USA souhlasit spravedlivým a vyváženým výsledkem jednání," dodala komise.



Hlasování o protiopatřeních se uskutečnilo dnes odpoledne v poradním výboru EK, který rozhoduje o clech a ve kterém zasedají zástupci členských států, za Česko tam byl přítomen zástupce ministerstva průmyslu a obchodu. Podle zdrojů ČTK hlasoval pouze jediný stát proti, podle některých informací to bylo Maďarsko.



Pokud jde o reakci Evropské unie na další ohlášená americká cla, ta přijde až o něco později, protože nyní teprve vznikají analýzy dopadu takzvaných recipročních cel, ale i cel uvalených na automobily.