Zisk BMW kvůli americkým clům a slabému prodeji v Číně klesl o 32 procent

Německému výrobci luxusních aut se ve druhém čtvrtletí propadl čistý zisk o 32 procenta na 1,8 miliardy eur (44,3 miliardy Kč). Na hospodaření měla negativní dopad americká dovozní cla a slabý prodej v Číně. Oznámila to společnost v dnešním prohlášení.



Tržby klesly o 8,2 procenta na 34 miliardy eur. Celosvětové dodávky vozů se ve druhém čtvrtletí zvýšily o 0,4 procenta, v USA stouply dokonce o 1,4 procenta. V Číně se ale snížily o 14 procent, protože tam stejně jako jiné zahraniční automobilky čelí konkurenci místních výrobců, jako BYD, především u elektromobilů.



BMW navzdory slabším výsledkům potvrdila svůj dosavadní výhled na celý letošní rok a uvedla, že díky svým rozsáhlým americkým aktivitám se dokáže vyhnout negativnímu dopadu amerických cel. Její optimismus je v kontrastu s domácími konkurenty a Merceds-Benz, kteří snížili své výhledy kvůli dopadům obchodní politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa, upozornila agentura AFP.



Automobilky od dubna čelí dovozním clům do USA 25 procent. Od srpna by mělo být toto clo na základě dohody mezi USA a EU sníženo na 15 procent. má ve Spojených státech, v Jižní Karolíně, svůj největší výrobní závod. Ten ročně vyrobí 400.000 vozů. I tak firma přibližně polovinu vozů určených pro americké zákazníky dováží, a to především z Evropy a Mexika.



Kromě stejnojmenné značky vlastní automobilka také značky osobních vozů a Mini. Vyrábí rovněž motocykly. Loni po celém světě prodala 2,45 milionu osobních vozů a více než 210.000 motocyklů.