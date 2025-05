Colt CZ představuje na pražské burze zajímavou kombinaci růstové a dividendové akcie. Vysoký růst tržeb, strategické akvizice a ambiciózní cíle do roku 2030 podle analytika Patria Finance Jakuba Blahy dělají z Coltu jeden z nejzajímavějších titulů na pražské burze.



frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture">

Patria Podcasts · Analytický radar: Colt CZ podle Jakuba Blahy spojuje růstový potenciál i dividendový výnos

Další videorozhovory Patria.cz naleznete na Youtube kanálu Patria.cz.

Obsah:

00:00:20 Doporučení analytika Jakuba Blahy

00:01:16 Výsledky Colt CZ za 1Q

00:03:53 Výhled na letošní rok

00:05:05 Hrozba amerických cel

00:07:10 Vize a ambice na rok 2030

00:10:00 Akvizice Valley Steel Stamp

00:12:05 Dividendy a zpětné odkupy

00:13:40 Shrnutí

Analytik Patria Finance Jakub Blaha pokrývá zbrojařskou firmu Colt CZ s cílovou cenou 832 Kč za akcii a s doporučením „koupit“. Tato cena signalizuje přibližně 15 % potenciál kapitálového růstu. „Společnost se mi hlavně kvůli tomu, že oproti jiným titulům na pražské burze nenabízí pouze tu dividendovou složku, ale že firma roste dvouciferným číslem,“ uvádí Jakub Blaha. Od vstupu na pražskou burzu v roce 2020 tento titul narostl o 150 %.



Solidní výsledky i slibný výhled



Výhled pro letošní rok slibuje tržby 25 miliard a EBITDA zisk 5,5 miliardy korun, přičemž za první kvartál vykázal Colt CZ růst tržeb o 50 % a provozního zisku až o 150 %. K tomuto impozantnímu růstu však z velké části pomohly akvizice.



V loňském roce koupil Colt CZ firmu Sellier & Bellot, největší českou firmu na výrobu malorážní munice. „Colt CZ integruje a konsoliduje výsledky Sellier & Bellot zhruba od poloviny května. Čili pokud se podíváme na srovnávací základnu ještě z prvního čtvrtletí roku 2024, tak tam výsledky Sellier & Bellot započtené nebyly,“ vysvětluje Blaha. Bez kvartálních výsledků Sellier & Bellot by tržby Colt CZ rostly pouze zhruba o 2 % a EBITDA o 17 %.



Hlavním tahounem v prodejích byly krátké zbraně, u nichž prodeje narostly o 18 %. Prodeje dlouhých zbraní rostly o přibližně 3 %. „Colt CZ je nejaktivnější v Americe, kde generuje zhruba 44 % svých tržeb,“ uvádí Blaha s tím, že významnost Ameriky po akvizici Sellier & Bellot klesla ve prospěch Evropy bez Česka, která je druhým nejvýznamnějším regionem. „Zde Colt generuje už 33 %. A je to i právě díky Sellieru.“



Americká cla se daří přenášet na zákazníka



Po oznámení Trumpových cel vydalo vedení Colt CZ profit warning, kdy uvedlo, že tržby by tolik ovlivněny být neměly. „Horší ale bylo, že zdůraznili, že by to mělo ovlivnit marže, protože firma ze začátku nebude schopna plně přenést vliv cel na cílového zákazníka,“ podotkl Blaha. To se ale nakonec neprojevilo. „Na veškeré produkty, které exportovali do USA, se jim podařilo zvýšit cenu o 10 %, a tak se plně vyhnout desetiprocentnímu clu, které na ně platí,“ dodal Blaha s upozorněním, že další vývoj kolem cel je nejistý.



Ambice pro rok 2030



Na rok 2030 si Colt CZ stanovil cíl zdvojnásobit tržby na 50 miliard korun a navýšit zisk na 10 miliard korun. To znamená roční růst v rozmezí 14 – 15 % a bývalý CEO Drahota uvedl, že tohoto růstu chce dosáhnout hlavně pomocí akvizic. „Coltu se otevírá zajímavá příležitost, protože většinu svých akvizic dělal jak pomocí dluhu, tak pomocí vydávání nových akcií. A když se dneska podíváme na to zadlužení, tak, tak to nevypadá tak rizikově, jako tomu bylo ještě pár čtvrtletí dozadu,“ podotkl Blaha.



Čistý dluh Colt CZ je dnes zhruba ve výši dvojnásobku zisku EBITDA, přičemž společnost si dává za cíl, aby tato hodnota nepřesáhla 3,5násobek. „Když si to spočítáme, tak to dává prostor až pro zhruba desetimiliardovou akvizici jenom za pomoci toho dluhu. Takže si myslím, že jestli ne letos, tak rozhodně v příštím roce uvidíme nějakou výraznou akvizici,“ domnívá se analytik.



Akvizice Valley Steel Stamp jako snaha jít Trumpovi naproti?



V květnu byla oznámená akvizice jednoho z dřívějších dodavatelů společnosti Colt - firmy Valley Steel Stamp. „Tahle akvizice byla podle mě spíše menšího měřítka, protože sám Colt ani neuvedl finální částku. Vlastně jediná věcná informace, kterou jsme se k této akvizici dozvěděli, bylo, že firma byla koupená za jednociferný násobek EBITDA zisku. Takže to nebyla žádná přehnaně drahá akvizice,“ komentuje Blaha.



Analytik se domnívá, že za touto vertikální integrací mohou stát kromě snahy o navýšení marží i celní turbulence. „Kdyby se tento dodavatel rozhodl ukončit spolupráci s Coltem, tak by se Colt musel dívat jinde ve světě, a to by samozřejmě mohlo potom způsobit to, že by na tyto součástky musel platit cla,“ uvedl Blaha.



Kromě dividendy i zpětné odkupy



Ve výsledcích za čtvrté čtvrtletí loňského roku Colt oznámil, že bude svoji dividendu vyplácet jak ve formě hotovosti, tak začne i se zpětným odkupem akcií. „Dříve každé akcii náleželo 30 Kč dividendy. V letošním roce bude každá akcie mít nárok na 15 Kč a těch zbylých 15 Kč bude použito na zpětný odkup akcií,“ uvedl analytik s tím, že tento krok vítá, protože zpětné odkupy jsou daňově efektivnější a působí podobně jako dividenda, protože zvyšují podíl na firmě.



„Po těchto výsledcích se znovu dívám na Colt velmi pozitivně. Vidím zde patnáctiprocentní kapitálový výnos a cla, která se pro letošek výsledků nijak nedotknou. Vize na rok 2030 mi dává důvěru, že ta firma má nějaký dlouhodobý horizont a že dokáže růst více jak 10 %, čili víc jak zbytek trhu. A i proto vlastně ponechávám svoji cílovou cenu 832 Kč s doporučením koupit,“ uzavírá Blaha.