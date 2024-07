Trhy napříč staletím a akciová sázka na „jistotu“

Který akciový trh přinesl za posledních padesát let nejvyšší návratnost? Jak si vedou různé trhy ve srovnání s dluhopisy a komoditami? A jak „bezpečné“ jsou akcie v závislosti na délce investičního období?



Následující graf ukazuje průměrné roční návratnosti na vybraných akciových trzích, k tomu přidává návratnost u dluhopisů, realit a některých komodit. Plné sloupce přitom ukazují návratnost nominální, šrafované reálnou. A vítězem této pomyslné soutěže je Indie, která za posledních padesát let nabídka více než 16 % roční nominální a 9 % reálnou návratnost. U akcií je pak na druhém konci spektra Japonsko a Itálie.





Zdroj: X



Minulý týden jsme tu v souvislosti s diverzifikací a aktivním/pasivním investování zabrousili i k efektivitě trhů. Padesát let by měla být teoreticky dost dlouhá doba na to, aby se aktiva svou návratností seřadila podle rizika. Ta rizikovější by tedy měla mít návratnost vyšší a ta méně riziková nižší. Graf ale z tohoto pohledu hovoří dost smíšenou řečí:



Je tu ona Indie, která jako rozvíjející se trh asi bude rizikovější. Ale za ní hned Spojené státy, které asi nebudou rizikovější, než Korea, či Jižní Afrika. A pak tu jsou japonské, či italské akcie vynášející cca stejně, či méně, než většina dluhopisových trhů. Ty tedy také moc neodpovídají tomu, že by trhy v delším období efektivně řadily návratnost podle rizika. Asi nejobvyklejší vysvětlení podobných „anomálií“ přitom bývá to, že ani padesát let není dost dlouhá doba na to, aby se ona efektivita plně projevila. Což může vést k otázce, jako dlouhé je „dlouhé“ období, u kterém se třeba u akcií hovoří docela často. – viz níže



Čtenář si může všimnout i návratnosti vybraných komodit dost zaostávající za akciemi i dluhopisy. A ukázal bych i druhý související graf, který určitým způsobem popisuje rizikovost akcií. Tedy už jen těch amerických. Konkrétně v něm vidíme, jaká byla od roku 1929 pravděpodobnost ztrát v závislosti na délce investičního období:





Zdroj: X



Akcie tedy byly za posledních necelých sto let v průměru sázkou na téměř jistotu pokud byly drženy deset let. Jen v 5 % případů totiž pak přinesly ztráty. Dobré by ale bylo doplnit, že za těch deset let by „měly“ generovat návratnost odpovídající té požadované. Pokud by dosahovala například 10 % ročně, za deset let by měly generovat cca 160 % návratnost. A jde samozřejmě o jeden z mnoha grafů, u kterých stojí za připomenutí, že historie není budoucnost.