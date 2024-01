CNBC: Čínský trh s luxusním zbožím oživuje, podle analytiků nabízí nové příležitosti

Čínský trh s luxusním zbožím se zotavuje. I když se nevrátil na úroveň z roku 2021, analytici i výsledky hospodaření velkých značek ale poukazují na nové možnosti růstu proti trendům před pandemií covidu-19, napsal server CNBC. Loni nákupy v Číně zastupovaly zhruba 16 procent celosvětového trhu s luxusním zbožím a v roce 2030 by to mělo být nejméně 20 procent, předpovídá poradenská společnost Bain & Company.



Spotřebitelé v Číně se v posledních letech zdráhali utrácet kvůli nejistotě ohledně budoucích příjmů a zpomalení hospodářského růstu.



Naposledy zveřejnila výsledkovou zprávu francouzská společnost , jeden z klíčových podniků zaměřených na prodej luxusního zboží. Firma loni v prosinci zaznamenala v Číně růst v oblasti módy a koženého zboží o více než 30 procent. Upozornila přitom, že více čínských spotřebitelů nakupuje luxusní výrobky ve vlasti, navzdory určitému obnovení cest do zahraničí.





"Co se týče velikosti obchodů v Číně, máme tam dvakrát více čínských zákazníků než v roce 2019," komentoval výsledky hospodaření šéf Bernard Arnault. "To znamená, že domácí nákupy v Číně výrazně vzrostly, čemuž musíme vyjít vstříc," dodal.



Loni trh s luxusním zbožím vykázal v pevninské Číně růst přibližně o 12 procent a přesáhl 400 miliard jüanů (1,3 bilionu Kč), odhaduje Bain & Company. Ačkoliv se objem nevrátil na úroveň roku 2021, firma předpokládá, že trh s luxusním zbožím v Číně dál poroste. Přibližně polovina předních značek a několik specializovaných výrobců se vrátili na úroveň prodeje z roku 2021. Konkrétní názvy firem zpráva analytiků neuvádí.



Firmy zaměřené na prodej luxusního zboží soupeří o každý kousek čínského spotřebitelského trhu. Jedním z nově vznikajících segmentů je ložní a kvalitní prádlo. V této kategorii se uskutečnily za posledních 18 měsíců nejméně čtyři investiční transakce. Poslední z nich byla loni v srpnu akvizice italské společnosti Frette, která vyrábí luxusní ložní prádlo.