Akcie Colt CZ Group na maximech. Podívali jsme se do závodu v Uherském Brodě

Akcie Colt CZ Group se při pondělním obchodování vyšplhaly na historická maxima, když poprvé zavítaly nad úrovní 690 korun za akcii. K našemu doporučení 832 CZK za akcie Colt CZ Group stále zbývá řádově 20 %. A tak, i když akcie od našeho počátečního pokrytí zaznamenaly 12 % rally, stále vidíme prostor pro další růst. Abychom více nahlédli pod pokličku úspěšné a tradiční české firmy, vydali jsme se do závodu České zbrojovky (CZUB) v Uherském Brodě, která do skupiny Colt CZ Group patří. Zde jsme měli možnost se setkat s CEO tamního závodu, Janem Zajícem, abychom se o společnosti dozvěděli více. Jan Zajíc sice do České zbrojovky nastoupil až v roce 2019, o společnosti, kterou už přes 4 roky vede, však mluví, jako by tam pracoval od samých počátků.

Ikonická CZ 75

Ty se datují až do roku 1936 kdy byla CZUB založena jako odnož Československé zbrojovky Praha s výrobním závodem ve Strakonicích, aby se vyhnula potenciálnímu německému útoku v rostoucím napětí před válkou. Tato strategická lokalizace daleko od západních hranic země se ukázala jako moudré rozhodnutí, když se v roce 1939 Československo ocitlo pod německou okupací. Areál zbrojovky ale na první pohled vůbec nevypadá jako jedna z nejúspěšnějších českých firem, ale spíše jako normální část města z 20. století. Sám Zajíc podotkl, že tento vzhled je záměrný a historicky se velmi vyplatil, protože Uherský Brod byl během války bombardován hned dvakrát, ale pokaždé to odnesl jen místní pivovar. Nenápadný závod České zbrojovky tak zůstal v obou případech nepoškozen.

Foto: Jan Zajíc, CEO závodu České zbrojovky v Uherském Brodě

Snad nejznámějšími zde vyráběnými zbraněmi jsou pistole CZ 75, které se staly ikonickými zbraněmi nejen v Československu, ale i v zahraničí. I díky tomu je dnes Česká zbrojovka druhou největší českou exportní firmou, co do počtu exportovaných zemí (96).

Investice, inovace, efektivita

Historie CZUB je příběhem přizpůsobení se změnám, inovace a trvalé kvality, který pokračuje i do budoucna. Bez inovace a vylepšování svých produktů by to nešlo. Jen v R&D (Výzkum a vývoj) CZUB zaměstnává zhruba 100 lidí a investuje vyšší desítky milionů korun do OPEXu a CAPEXu. Výsledkem je například vývoj nových modelů jako CZ BREN 2, CZ SCORPION EVO 3 a CZ P-10, které jsou často chváleny uživateli z řad armády i policie za svou kvalitu, odolnost a dlouhou životnost. Pušky BREN se mimo jiné osvědčily ve velmi obtížných bojových podmínkách na Ukrajině. Tyto neustálé investice do modernizace navíc zajistily, že počet zbraní vyrobených na zaměstnance v Uherském Brodě kontinuálně roste a tím se zvyšuje i efektivita.

Od IPO mateřské společnosti v roce 2020 prošla zbrojovka výraznou změnou. Významným milníkem pro skupinu byla v roce 2021 akvizice ikonické americké firmy Colt a její kanadské dceřiné společnosti Colt Canada, následně se skupina přejmenovala na Colt CZ Group SE. Tento krok nejenže posílil pozici CZUB na mezinárodním trhu, ale také přinesl synergii mezi dvěma historickými značkami v oblasti obranného průmyslu. Dnes je Česká zbrojovka symbolem inovace, spolehlivosti a kvality, s produkty, které se těší oblibě jak mezi profesionály, tak mezi sportovci a lovci. Dokazuje to i úzká spolupráce s Ericem Grauffelem, který je devítinásobným mistrem světa ve sportovní střelbě. Eric je vítěz a potřebuje k tomu to nejlepší vybavení. Je to, jako kdyby Verstappen ve Formuli 1 dostal nabídku od stáje Haas. I kdyby mu nabídli balík, stejně by ho musel odmítnout, protože chce vyhrávat.

Další akvizice stále ve hře

Mimo Colt se do skupiny v roce 2024 akvíroval i výrobce munice Sellier & Bellot z Vlašimi a investoři jsou netrpěliví, jestli bude k tak velkým akvizicím docházet i do budoucna. Už na investorském callu při oznamování výsledků za 3Q24 však zaznělo, že na investice podobné velikosti teď nejsou dostatečné prostředky. Colt CZ Group však na podzim upsal 3,9 milionu akcií při ceně 575 CZK a tím si značně zlepšil rozvahu. Jeho zadlužení se teď pohybuje na 2,1násobku EBITDA zisku, čímž se otevírají vrátka pro další potenciální investici. Podle Zajíce jsou M&A (fúze a akvizice) projekty pořád ve hře, vedle důrazu na organický růst, a po získání nového kapitálu není velká akvizice vyloučena. Na oblast M&A se i nadále ve skupině Colt CZ soustředí Jan Drahota, který si k 1. lednu letošního roku ponechal jen funkci předsedy představenstva, aby se mohl plně soustředit právě na akvizice, zatímco Radek Musil se po 25 letech v pozici CEO společnosti Sellier a Bellot stal novým CEO Colt CZ Group.

A po jakých akvizicích by se mohl Colt dále poohlížet? Jednou z alternativ je optika a optoelektronika. Integrace výrobců optiky, laserových zaměřovačů nebo dalšího příslušenství pro zbraně by mohla vytvořit kompletní ekosystém pro zákazníky. Logicky vás ihned může napadnout přerovská Meopta, která je známá svou kvalitní optikou, včetně puškohledů, dalekohledů a dalších optických zařízení. Nicméně, akvizice Meopty by mohla mít několik komplikací. V roce 2023 se totiž Meopta stala stoprocentní dceřinou firmou amerického investičního fondu Carlyle Group po akvizici od rodiny Rausnitzů. Konkrétní odpovědi ohledně potenciálních cílů jsme se vzhledem k citlivosti údajů ale nedočkali.

Éra Trumpa

Do čela USA byl v pondělí 20. ledna inaugurován Donald Trump, což okamžitě vedlo k úvahám o dopadech na Colt CZ Group. Trumpovy požadavky na zvýšení procenta HDP vydávaného evropskými zeměmi na obranu mohou mít pro tuto společnost značné výhody. Vedení CZUB uvažuje, že cílem prezidenta Trumpa je přimět evropské spojence, aby převzali větší zodpovědnost za svoji obranu a bezpečnost. To by mohlo otevřít nové obchodní příležitosti a zároveň nabídnout šanci na zvýšení investic do inovativních řešení a vývoje nových technologií v oblasti obranného průmyslu.

Graf: Dlouhodobý vývoj akcií Colt CZ Group (Kč/akcie) na BCPP