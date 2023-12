Trhy v prosinci: Utrhly se ze řetězu?

Začátek prosince vyvolává v investorech pocit, že by se měli začít bát. Epesní listopadová rally postavená na očekávání téměř dokonalého měkkého přistání ekonomiky totiž zašla příliš rychle příliš daleko. Tento týden odstartovala Wall Street ztrátami na akciích a dluhopisech, což může být znamením, že obchodníky naceněné brzké a rychlé snížení sazeb Fedem v roce 2024 bylo už přestřelené.



"Něco mi říká, že trh počítá s vícero sníženími sazeb, než by měl, pokud uvážíme aktuální sílu ekonomických dat USA," řekla Amy Xie Patrick z Pendal Group v Sydney.



Tento zvrat podtrhuje rizika, kterým investoři čelí, když čím dál více sází na to, že zpomalující růst a inflace donutí Fed změnit svou politiku. Pokud skutečně dojde ke snížení sazeb, mohou tyto sázky přinést tučné zisky, ale pokud se američtí politici rozhodnou držet sazby po delší dobu vyšší, mohou se ošklivě vymstít.





Už v listopadu přinesly tyto sázky solidní zisky. Benchmark Bloombergu pro dluhopisy vyskočil o 3,5 %, což je největší měsíční nárůst od roku 2008. A k tomu jsme viděli 9,1% nárůst u globálního akciového indexu MSCI, který konkuroval až rally zaznamenané v roce 2020, kdy centrální banky uprostřed pandemie rozdělovaly stimuly k oživení svých ekonomik.



Tato euforie byla z velké části způsobena právě výraznými změnami v očekávání dalších kroků Fedu. Obchodníci nyní čekají asi 70% šanci na to, že americká centrální banka sníží sazby už v prvním čtvrtletí, a do konce roku 2024 počítají s pěti sníženími o 25 bps. Na začátku minulého týdne přitom počítali s méně než 20% šancí na snížení sazeb v březnu a s pouze třemi sníženími o 25 bps příští rok.



Rostou obavy, že trhy mohou být technicky překoupené a extrémně býčí, což zvyšuje rizika, že obchodníci budou čelit korekcím. "Trhy se blíží limitům toho, co lze ještě nacenit, aniž by to bylo spojené se značnými šancemi na recesi v blízké budoucnosti," napsali 1. prosince v komentáři stratégové Group, včetně Praveena Korapatyho.



Xie Patrick z Pendal Group nyní mění investiční pozice své firmy, aby zohlednila rostoucí rizika. Omezila dlouhé pozice u státních dluhopisů, přeřadila na neutrál na amerických vysoce výnosných úvěrech a ukončila sázky na pokles dolaru vůči jihokorejskému wonu a brazilskému realu. "Jen o tom přemýšlím z hlediska rizika a zisku v blízké budoucnosti," řekla. "U všech tří je prostor pro snížení, i přes pozitivní narativ ohledně makroekonomického pozadí."



Index S&P 500 v pondělí klesl z nejvyšší úrovně od března 2022, zatímco Nasdaq 100 klesl o 1 % kvůli poklesu u titulů s obří kapitalizací. Americké dvouleté výnosy v úterý klesly o jeden bazický bod poté, co předchozí den vyskočily o 10 bazických bodů.



„Největším rizikem pro trhy v blízké budoucnosti může být jednoduše to, že po fenomenální měsíční rally může být období konsolidace nezbytným oddechem,“ řekl Jason Draho z Global Wealth Management. "V ceně je už mnoho dobrých zpráv."



Klíčová data o zaměstnanosti



V příštích několika dnech se bude bedlivě sledovat řada klíčových údajů o pracovních pozicích, které mohou nastínit další kroky Fedu. A tato čísla mohou znovu podnítit volatilitu na trhu.



Michael Wilson z očekává na amerických akcií hrbolatý konec roku. Prosinec může podle něj přinést „krátkodobou volatilitu jak u sazeb, tak u akcií“, než přijdou konstruktivnější sezónní trendy a také „lednový efekt“, který příští měsíc akcie podpoří.



Mislav Matejka z řekl, že trhy, které očekávají měkké přistání, nenechávají prostor pro chyby. "Možná bychom měli být opět kontrariáni," řekl Matejka.



Ať už si ekonomika projde měkkým přistáním, anebo se dostane do něčeho horšího, oba scénáře naznačují nižší sazby. To oživuje riziko, že by se investoři mohli znovu popálit, pokud by si pro ně předseda Fedu Jerome Powell připravil jestřábí překvapení jako v roce 2023.

V pátek trhy ignorovaly Powellovy komentáře, že bylo „předčasné“ věřit tomu, že zvyšování sazeb je u konce, a spekulovat, že se blíží jejich snižování. Pondělní zvraty však ukazují, že po nedávném růstu jsou investoři zranitelní, pokud by Fed nedokázal očekávání trhu naplnit.



„Měli jsme tu masivní nárůst úrokových sazeb, který ještě úplně nedopadl na ekonomiku,“ řekla Dana D’Auria z Envestnet. „Trh má příští rok slušnou šanci na zpomalení. Znamená to, že přijde masivní krach? Ne, ne nutně. Ale neobhajuji honit se za akciemi a nebýt vyvážený.“



Zdroj: Bloomberg