Vzdal řetězec Temu boj o americký trh? Tržby nadále klesají, zatímco konkurence roste

Propad tržeb čínského retailového řetězce Temu ve Spojených státech se prohlubuje. Důvodem je výrazné snížení výdajů na reklamu cílící na americké spotřebitele. Změnila celní politika Donalda Trumpa uvažování čínského e-shopu a jak se daří konkurenci?

V meziročním srovnání se týdenní tržby firmy Temu v období od 11. května do 8. června propadly podle agentury Bloomberg o více než 25 procent. Vyplývá to z analýzy dat kreditních a debetních karet. Jedná se o poměrně velký kontrast se zbytkem odvětí, tržby konkurenčních platforem jako je Walmart, a Shein se totiž opět dostaly do růstového trendu.

Příčinou poklesu je podle analytiků bezprecedentní škrtání výdajů na reklamu. Jedná se o poměrně velkou změnu ve strategii firmy, která si zaplatila inzerci během amerického Super Bowlu a ještě během dubna zasypávala Američany desítkami tisíc reklamních sdělení denně.

Dnes se podle Wu Yanweie z marketingové agentury YouCloud jedná o maximálně desítky a někdy jen jednotky reklam denně. „Prodeje Temu byly silně závislé na agresivní marketingové kampani,“ uvedl Wu s tím, že místo USA začala firma více investovat do reklamy na ostatních trzích včetně Evropy.

Čínská online tržitě typu Shein a Temu roky spoléhaly na celní výjimky týkající se levných a malých zásilek oblečení nebo zboží pro domácnosti. Po zavedení cel se konkurenční výhoda platforem v podobě nízkých cen rychle vytratila a platformy pro Američany ztratily význam.

Přesto se ale konkurenčnímu čínskému e-shopu Shein podařilo geopolitickou bouři ustát. Podle dat Bloombergu prodeje Sheinu rostly ve výše zmíněném období o čtyři procenta, což je srovnatelné s internetovou platformou amerického Walmartu. Nejvíce se dařilo tržišti firmy , jehož tržby rostly o téměř jedenáct procent.

I přes veškeré vnější tlaky poráží v letošním roce akcie Walmartu a PDD, mateřské společnosti Temu, index S&P 500. Akcie amerického retailera vzrostly od počátku roku o 5,25 procenta a PDD o více než osm procent. Index S&P 500 přidal za stejné období pouze 1,7 procenta a překonal tak , jehož akcie v letošním roce klesly o tři procenta.

Řetězec Shein momentálně nepatří mezi veřejně obchodovatelné společnosti a nedávno upravil svůj plán vstoupit na londýnskou burzu. Podle informací ze začátku června by mělo IPO internetového tržiště proběhnout na burze v Hong Kongu.

Zdroj: Bloomberg