Trumpova celní politika na houpačce. EU hledá rovnováhu před srpnovým deadlinem

Evropská unie usiluje o uzavření předběžné obchodní dohody se Spojenými státy, která by jí umožnila zajistit si 10% celní sazbu i po termínu 1. srpna, už tento týden s tím, že jednání o trvalé dohodě budou pokračovat. EU údajně usiluje o výjimku z 10% sazby pro některé klíčové produkty, včetně letadel, jejich součástek, vína a lihovin a očekává se, že součástí předběžné dohody budou určité úlevy.

Euro v úterním ranním obchodování posílilo až o 0,3 %, když obchodníci reagovali na zprávu serveru Politico, že USA nabídly EU dohodu, která by zachovala 10% základní cla s výjimkami pro citlivé sektory, jako jsou letadla a lihoviny. Investoři považují 10% sazbu za přijatelnější úroveň obchodních cel ve srovnání s jinými možnostmi, což evropskou měnu podpořilo. Mluvčí komise odmítl probíhající jednání komentovat.

„Evropa je opravdu blízko dobré dohodě,“ řekl Billy Leung, investiční stratég společnosti Global X ETFs se sídlem v Sydney, a dodal, že EU je na tom lépe než obchodní partneři USA, jako jsou Japonsko a Jižní Korea.





USA v pondělí oznámily, že univerzální cla, která měla vstoupit v platnost 9. července, budou odložena minimálně do začátku srpna. Pro EU by cla na téměř veškerý její export do USA vzrostla na 50 %, pokud do té doby nebude uzavřena dohoda. Trump zavedl cla na téměř všechny obchodní partnery USA s tím, že chce obnovit domácí výrobu, financovat prodloužení daňových škrtů a zabránit jiným zemím ve zneužívání USA.



EU také tlačí na USA, aby zavedly kvóty a výjimky, které by fakticky snížily 25% clo na automobily a jejich součástky a 50% clo na ocel a hliník. Průlom v těchto oblastech však zatím není na obzoru. Obě strany však diskutují o tzv. kompenzačním mechanismu, který by umožnil firmám vyrábějícím automobily v USA exportovat určité množství bez cla. Někteří úředníci se obávají, že takové uspořádání by mohlo vést k přesunu investic a výroby přes Atlantik.



Jakákoli počáteční dohoda by pravděpodobně byla krátká a právně nezávazná. Obě strany se také snaží najít společnou řeč v otázkách netarifních překážek, digitálního obchodu a hospodářské bezpečnosti.

Kromě tzv. recipročních cel a sektorových poplatků na automobily a kovy USA pracují na zavedení cel i v dalších sektorech, včetně farmacie a polovodičů.



Členské státy EU jsou rozdělené v názoru na to, jak nevyváženou dohodu by měla unie přijmout – některé tlačí na rychlou dohodu, jiné chtějí, aby EU zavedla protiopatření a vyjednávala z pozice síly. EU posoudí konečný výsledek a poté rozhodne, jakou míru asymetrie je ochotna přijmout a zda budou nutná vyrovnávací opatření.



EU již schválila cla na zboží z USA v hodnotě 21 miliard eur, která mohou být rychle zavedena jako reakce na Trumpova cla na kovy. Tato cla cílí na politicky citlivé americké státy a zahrnují produkty jako sójové boby z Louisiany (domov předsedy Sněmovny reprezentantů Mikea Johnsona), zemědělské produkty, drůbež a motocykly.



Unie také připravila další seznam cel na americké produkty v hodnotě 95 miliard eur jako reakci na tzv. reciproční cla a cla na automobily. Tato cla by se týkala průmyslového zboží, včetně letadel , amerických automobilů a bourbonu. EU rovněž konzultuje s členskými státy identifikaci strategických oblastí, kde jsou USA na unii závislé, a zvažuje opatření přesahující cla, jako jsou kontroly vývozu a omezení veřejných zakázek.

Zdroj: Bloomberg