Elon Musk plánuje založit novou politickou stranu. Trump a investoři si přejí, ať se drží svého volantu

Prezident Donald Trump ostře kritizoval Elona Muska po jeho oznámení, že založí novou politickou stranu „America Party“. Musk tím přilívá olej do sporu mezi těmito bývalými spojenci a prohloubuje obavy investorů ohledně budoucnosti Tesly a dalších Muskových firem.



„Třetí strany nikdy nefungovaly, takže si s tím může dělat, co chce, ale myslím, že je to směšné,“ řekl Trump novinářům. „USA byly vždy dvoustranickým systémem.“



Musk oznámil vznik „America Party“ den poté, co Trump podepsal zákon o daňových škrtech a výdajích, který Musk veřejně kritizoval. Detaily o své straně zatím nezveřejnil a není jasné, zda podal oficiální dokumenty.



Tento krok naznačuje Muskovu dlouhodobější angažovanost v politice, což znepokojuje investory Tesly, kteří chtějí, aby se CEO více soustředil na firmu. Akcie Tesly, které letos ztratily přes 20 %, v pondělním pre-marketu klesly až o dalších 7,6 %.



Podle analytika Daniela Ivese z Wedbush může Muskův politický „hazard“ přimět představenstvo Tesly k zásahu. „Musk se vydává přesně opačným směrem, než si investoři přejí,“ uvedl Ives.



Tesla pod tlakem, Musk v politickém konfliktu



Tesla už tak čelí vážným globálním problémům – prodeje za 2. čtvrtletí klesly o 13 % a míří na druhý po sobě jdoucí meziroční pokles. V Číně čelí tvrdé konkurenci ze strany firem jako BYD a Xiaomi a v Evropě se prodeje v květnu propadly téměř o 30 %, i když trh s elektromobily jako celek rostl.



Musk a Trump měli rozepři začátkem června, krátce po Muskově odchodu z vládní iniciativy na snižování výdajů. Musk kritizoval Trumpův "velký krásný" zákon jako „dar průmyslům minulosti“ a varoval před nárůstem federálního dluhu o 5 bilionů dolarů.



„America Party“ jako výzva politickému systému



Musk oznámil vznik strany na své síti X po anketě, v níž se většina respondentů vyslovila pro vznik nové politické síly. Navrhl strategii zaměřenou na získání několika klíčových křesel v Kongresu, která by mohla rozhodovat o sporných zákonech.



Trump na to reagoval na své síti Truth Social, kde uvedl, že je „zarmoucen tím, že musí sledovat, jak Musk v posledních týdnech úplně ztratil směr“. Zároveň se pochlubil svým rozpočtovým balíčkem, který „bohužel pro Elona“ ruší dotace na elektromobily.

Ministr financí Scott Bessent naznačil, že by se měl Musk raději věnovat byznysu než politice. „Představenstva jeho firem si přejí, aby se vrátil k řízení společností, což mu jde nejlépe,“ uvedl v pořadu CNN.Zdroj: Bloomberg