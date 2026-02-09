Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - video  

Týdenní výhled: Pondělí ovládly zprávy z Asie, trhy začínají pochybovat nad návratností investic do AI

09.02.2026 17:52, aktualizováno: 9.2. 17:52
Autor: Research, Patria Finance

Aktualizováno
Na úvod týdne přišla zpráva o přesvědčivém volebním vítězství japonské Liberálně demokratické strany (LDP) současné premiérky Sanae Takaičiové. Ve středu opožděně vyjdou americká data z trhu práce za leden a zveřejněna bude také americká inflace za leden.

Pokračování článku je dostupné jen klientům placených služeb Patria Plus / Investor Plus případně uživatelům platformy Patria Direct. Pokud jste klientem těchto služeb, potom je nutné se Přihlásit.

Patria Plus / Investor PlusV rámci placeného informačního servisu získáte přístup ke kompletnímu zpravodajství www.patria.cz bez jakýchkoliv omezení. Veškeré zprávy, komentáře a horké zprávy jsou zobrazovány terminálovou metodou (bez nutnosti obnovovat stránku) bez zpoždění a v plné verzi. 

Nejen zpravodajství, ale i další služby získáte v Patria Plus / Investor Plus - sms a e-mailové zpravodajství, data z finančních trhů v reálném čase, kompletní analytický servis, rozsáhlé databáze časových řad ke stažení, prognózy vývoje a valuace, ekonomické fundamenty, nástroje a kalkulátory... více


Čtěte více:

Braňo Soták: Alphabet kráčí po tenkém laně. Zatím ale mezi masivními investicemi a doručovaným růstem balancuje úspěšně
05.02.2026 13:10
Braňo Soták: Alphabet kráčí po tenkém laně. Zatím ale mezi masivními investicemi a doručovaným růstem balancuje úspěšně
Pokud jsou hyperscaleři, kteří jsou vlastně sami zároveň spouštěčem i ...
Braňo Soták: 200 miliard, které zatřásly trhem. Amazon testuje hranice trpělivosti investorů
06.02.2026 15:12
Braňo Soták: 200 miliard, které zatřásly trhem. Amazon testuje hranice trpělivosti investorů
Amazon představil výsledky, které na provozní úrovni potěšily, ale jed...
Bitva o Wegovy pilulku pokračuje. Akcie Novo Nordisku po zásahu FDA prudce posilují, zatímco Hims&Hers se propadá
09.02.2026 10:08
Bitva o Wegovy pilulku pokračuje. Akcie Novo Nordisku po zásahu FDA prudce posilují, zatímco Hims&Hers se propadá
S akciemi farmaceutického giganta Novo Nordisk a telemedicínské společ...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Týdenní výhled: Pondělí ovládly zprávy z Asie, trhy začínají pochybovat nad návratností investic do AI
09.02.2026 17:52, aktualizováno: 9.2. 17:52
Týdenní výhled: Pondělí ovládly zprávy z Asie, trhy začínají pochybovat nad návratností investic do AI (1611x)  
Na úvod týdne přišla zpráva o přesvědčivém volebním vítězství japonské...
MakroMixér: Elektromobilita je teď ztrátová. Evropa Green Deal přehání, chybí nám sebevědomí i realismus
09.02.2026 11:37
MakroMixér: Elektromobilita je teď ztrátová. Evropa Green Deal přehání, chybí nám sebevědomí i realismus (926x)
Prezident kolínského závodu Toyota Motor Manufacturing Czech Republic ...
Traders Talk: Tech ustupuje, otěže přebírá defenziva a Stellantis těžce krvácí
06.02.2026 14:02
Traders Talk: Tech ustupuje, otěže přebírá defenziva a Stellantis těžce krvácí (3285x)
Americké trhy neprocházejí klasickým výplachem, ale výraznou sektorovo...
PODCAST Týdenní výhled: Výprodej kovů, Trumpův nominant do čela Fedu i výsledky big techu
02.02.2026 17:09, aktualizováno: 2.2. 17:09
PODCAST Týdenní výhled: Výprodej kovů, Trumpův nominant do čela Fedu i výsledky big techu (4687x)  
První únorový týden na trzích začínáme v negativním módu, když klíčový...
Analytický radar: Tabák bez růstového příběhu, Erste má Polsko v ceně, KB stagnuje a Moneta je už drahá
28.01.2026 12:31, aktualizováno: 28.1. 12:50
Analytický radar: Tabák bez růstového příběhu, Erste má Polsko v ceně, KB stagnuje a Moneta je už drahá (9174x)
Analytici Patria Finance na přelomu roku aktualizovali své modely pro ...
Týdenní výhled: Spekulace o intervenci BoJ, zasedání Fedu a začíná reportovat velký tech
26.01.2026 16:58, aktualizováno: 26.1. 16:58
Týdenní výhled: Spekulace o intervenci BoJ, zasedání Fedu a začíná reportovat velký tech (3955x)  
Spekulace o koordinované intervenci BoJ a Fedu posílily japonský jen, ...
ŽIVĚ: Makrokompas s Petrem Sklenářem z ČNB
23.01.2026 9:53, aktualizováno: 23.1. 18:05
ŽIVĚ: Makrokompas s Petrem Sklenářem z ČNB (3435x)
Se startem nového roku přichází také nový díl Makrokompasu. Dnes si hl...
IPO CSG bez drobných investorů a ČEZ pod tlakem politiky
20.01.2026 17:11
IPO CSG bez drobných investorů a ČEZ pod tlakem politiky (8885x)
Pražská burza zažila nejrušnější den letošního roku, který přinesl hne...
PODCAST Týdenní výhled: Trump zvyšuje cla, Evropa chystá odvetu a reportovat bude Netflix
19.01.2026 13:38, aktualizováno: 19.1. 17:13
PODCAST Týdenní výhled: Trump zvyšuje cla, Evropa chystá odvetu a reportovat bude Netflix (2412x)  
Obchodní napětí mezi Spojenými státy a Evropou znovu eskaluje. Adminis...
Traders Talk: Kontrariánské sázky se vracejí. Investiční inspirace na rok 2026
14.01.2026 15:52
Traders Talk: Kontrariánské sázky se vracejí. Investiční inspirace na rok 2026 (3178x)
Americké akciové trhy vstoupily do výsledkové sezóny bez jasného trend...
Týdenní výhled: Nový útok na Fed a začátek výsledkové sezóny
12.01.2026 16:16, aktualizováno: 12.1. 16:16
Týdenní výhled: Nový útok na Fed a začátek výsledkové sezóny (2842x)  
Po několika týdnech geopolitických epizod se pozornost trhů znovu vrac...
Traders Talk: Netflix u ročních minim, ČEZ zůstává stálicí a IPO Czechoslovak Group
09.01.2026 16:36
Traders Talk: Netflix u ročních minim, ČEZ zůstává stálicí a IPO Czechoslovak Group (5584x)
Americké trhy vstupují do nového roku bez jasného směru a investoři vy...
Rok 2026 pohledem Jana Kubíčka: Růst téměř na potenciálu, koruna stabilní a sazby neutrální
07.01.2026 17:25
Rok 2026 pohledem Jana Kubíčka: Růst téměř na potenciálu, koruna stabilní a sazby neutrální (2668x)
Loňský rok zakončila česká ekonomika v překvapivě dobré kondici a v ro...


Patria doporučuje
Nejsledovanější videa
Související komentáře