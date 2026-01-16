Největší akvizice v historii Mitsubishi: za 7,5 miliardy dolarů kupuje těžební aktiva firmy Aethon

Japonská společnost Mitsubishi, která obchoduje s komoditami, koupí za 7,53 miliardy dolarů (157,4 miliardy Kč) těžební a infrastrukturní aktiva firmy Aethon Energy Management pro těžbu plynu z břidlic v amerických státech Louisiana a Texas. Pro japonský podnik to je největší akvizice v historii.
Transakce japonské firmě zajistí významné postavení v produkci zemního plynu v blízkosti pobřeží Mexického zálivu, kde jsou nyní ve výstavbě také zařízení pro vývoz energií. Částka zahrnuje 5,2 miliardy USD za aktiva a převzetí čistého úročeného dluhu 2,33 miliardy USD.
Cílem akvizice je posílení energetického podnikání firmy v Severní Americe v době, kdy Japonsko považuje plyn za důležité přechodové palivo a očekává růst poptávky po elektřině mimo jiné kvůli rozmachu datových center a umělé inteligence.
Mitsubishi je významným hráčem v globálním sektoru zkapalněného zemního plynu (LNG), a to v celém podnikatelském řetězci, od těžby přes obchodování až po marketing a logistiku. Má podíly v několika projektech LNG po celém světě, včetně Malajsie, Ománu, Austrálie, Ruska, USA a Kanady. Tyto podíly zajišťují firmě produkci 15 milionů tun LNG ročně.
Těžařská aktiva firmy Aethon se zaměřují primárně na břidlicové ložisko Haynesville v Louisianě a východním Texasu. Díky těmto aktivům se firma stala jedním z největších soukromých producentů plynu v USA s produkcí zhruba 15 milionů tun LNG ročně.
Loni v říjnu největší japonský výrobce elektřiny JERA uvedl, že koupí těžbu zemního plynu v USA za 1,5 miliardy USD. V prosinci pak společnost Japan Petroleum Exploration oznámila, že uskuteční dosud největší transakci a za 1,3 miliardy USD koupí firmu Verdad Resources Intermediate Holdings (VRIH), která v USA vlastní ložiska těžkého ropného a plynového štěrkopísku.
Japonský list Nikkei v prosinci napsal, že projekty v energetickém sektoru jsou pravděpodobnými kandidáty na japonské investiční závazky v rámci obchodní dohody s USA. Zatím však není jasné, zda se transakce společnosti Mitsubishi započítává do investičních závazků, napsal server CNBC.