Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Největší akvizice v historii Mitsubishi: za 7,5 miliardy dolarů kupuje těžební aktiva firmy Aethon

Největší akvizice v historii Mitsubishi: za 7,5 miliardy dolarů kupuje těžební aktiva firmy Aethon

16.01.2026 12:23
Autor: ČTK

Japonská společnost Mitsubishi, která obchoduje s komoditami, koupí za 7,53 miliardy dolarů (157,4 miliardy Kč) těžební a infrastrukturní aktiva firmy Aethon Energy Management pro těžbu plynu z břidlic v amerických státech Louisiana a Texas. Pro japonský podnik to je největší akvizice v historii.

Transakce japonské firmě zajistí významné postavení v produkci zemního plynu v blízkosti pobřeží Mexického zálivu, kde jsou nyní ve výstavbě také zařízení pro vývoz energií. Částka zahrnuje 5,2 miliardy USD za aktiva a převzetí čistého úročeného dluhu 2,33 miliardy USD.

Cílem akvizice je posílení energetického podnikání firmy v Severní Americe v době, kdy Japonsko považuje plyn za důležité přechodové palivo a očekává růst poptávky po elektřině mimo jiné kvůli rozmachu datových center a umělé inteligence.

Mitsubishi je významným hráčem v globálním sektoru zkapalněného zemního plynu (LNG), a to v celém podnikatelském řetězci, od těžby přes obchodování až po marketing a logistiku. Má podíly v několika projektech LNG po celém světě, včetně Malajsie, Ománu, Austrálie, Ruska, USA a Kanady. Tyto podíly zajišťují firmě produkci 15 milionů tun LNG ročně.

Těžařská aktiva firmy Aethon se zaměřují primárně na břidlicové ložisko Haynesville v Louisianě a východním Texasu. Díky těmto aktivům se firma stala jedním z největších soukromých producentů plynu v USA s produkcí zhruba 15 milionů tun LNG ročně.

Loni v říjnu největší japonský výrobce elektřiny JERA uvedl, že koupí těžbu zemního plynu v USA za 1,5 miliardy USD. V prosinci pak společnost Japan Petroleum Exploration oznámila, že uskuteční dosud největší transakci a za 1,3 miliardy USD koupí firmu Verdad Resources Intermediate Holdings (VRIH), která v USA vlastní ložiska těžkého ropného a plynového štěrkopísku.

Japonský list Nikkei v prosinci napsal, že projekty v energetickém sektoru jsou pravděpodobnými kandidáty na japonské investiční závazky v rámci obchodní dohody s USA. Zatím však není jasné, zda se transakce společnosti Mitsubishi započítává do investičních závazků, napsal server CNBC.



Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
16.01.2026
13:30Datová centra ženou ceny elektřiny nahoru. Trump chce big tech přimět k financování nových elektráren
13:06Pět největších amerických bank hlásí rekordních 134 miliard z tradingu. Velmi dobrý rok čekají i letos
12:23Největší akvizice v historii Mitsubishi: za 7,5 miliardy dolarů kupuje těžební aktiva firmy Aethon
11:45Perly týdne: Ještě větší americká výjimečnost
11:02Polovodiče dostaly vzpruhu, ale indexy jsou na tom jen smíšeně a drahé kovy klesají  
10:08Evropa na steroidech. Index Stoxx 600 je překoupený, investoři však zůstávají klidní  
8:54Rozbřesk: Eurozóna – průmysl se nadechuje, ale nejistota přetrvává
8:51Česká vláda získala důvěru, USA uzavřely obchodní dohodu s Tchaj-wanem. Evroapa zahájí negativně  
6:03Wilson: Vlídné prostředí pro akcie, protože Fed bude ignorovat vyšší inflaci
15.01.2026
22:01Technologie táhly růst akcií, malé společnosti opět zpevnily  
17:11Překlápění cyklu
16:45ČEZ, a.s.: Skupina ČEZ dokončila akvizici společnosti Gas Distribution
15:59Boston Scientific koupí za 14,5 miliardy dolarů technologickou firmu Penumbra
15:55Miran: Fed se stále pohybuje výrazně nad neutrálními sazbami a k tomu není důvod
14:33AI cyklus nekončí: TSMC překonává očekávání a žene polovodičový sektor vzhůru  
13:40Obchodnící Goldman Sachs překonali očekávání, celkové tržby investiční banky ale klesly
13:04Německé hospodářství po dvou letech poklesu loni podle statistiků mírně vzrostlo
12:47BlackRock překonal očekávání: ve správě už má rekordních 14 bilionů dolarů
12:25Tržní hodnota ASML překročila 500 miliard dolarů díky optimistickému výhledu TSMC
11:22Technologie otáčejí vzhůru, zatímco drahé kovy přerušily jízdu  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
9:00CZ - PPI, y/y
15:15USA - Průmyslová výroba, m/m
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět