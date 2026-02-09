Bitva o Wegovy pilulku pokračuje. Akcie Novo Nordisku po zásahu FDA prudce posilují, zatímco Hims&Hers se propadá

S akciemi farmaceutického giganta Novo Nordisk a telemedicínské společnosti Hims&Hers to je v posledních dnech jako na houpačce. Zatímco minulý týden se akcie Novo prudce propadaly a Hims naopak výrazně rostly poté, co Hims oznámila prodej napodobeniny pilulkové verze léku na hubnutí Wegovy od dánské firmy, navíc za výrazně nižší cenu, tak přes víkend nabraly událostí nový spád.
Do hry se totiž vložil americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), který v pátek uvedl, že proti napodobeninám léků na hubnutí zakročí. Reakce Hims netrvala dlouho. V sobotu společnost oznámila, že svou verzi pilulky nakonec prodávat nebude. „Od spuštění compoundové tablety semaglutidu na naší platformě jsme vedli konstruktivní rozhovory se zainteresovanými stranami napříč odvětvím. V důsledku toho jsme se rozhodli přestat poskytovat přístup k této léčbě,“ stálo v oznámení zveřejněném na sociálních sítích.
Pondělní reakce trhu na nový vývoj je oproti minulému týdnu zcela opačná. Akcie Novo kótované v Kodani rostly ráno až o 8,6 procenta, zatímco Hims se už v pátečním overnight tradingu propadal přibližně o 16 procent.
Couvnutí Hims „dává Novo úlevu od compoundové pilulky Wegovy a může pomoci společnosti v jejím úsilí omezit dopad injekční compoundové pilulky Wegovy v budoucnu,“ uvedl analytik Graham Parry. Zároveň však dodal, že dánská společnost letos stále čelí „mnoha prodejním a cenovým překážkám“.
Lednové spuštění pilulky Wegovy je v poslední době jedním z mála pozitiv kolem Novo Nordisku. Analytici označili vstup tohoto léku na trh za jeden z nejúspěšnějších v posledních letech.
Pro Hims navíc celá věc ještě nemusí být uzavřená. Kromě vyšetřování ze strany FDA uvedlo ministerstvo zdravotnictví a sociálních služeb, že společnost postoupilo ministerstvu spravedlnosti kvůli možnému porušení federálního zákona, uvedla agentura Bloomberg. Žalobou proti Hims pak pohrozil i samotný Novo Nordisk.
Novo a také její americký rival , tedy přední výrobci úspěšných léků na hubnutí, si dlouhodobě stěžují, že FDA neudělala dost pro zastavení šíření levných, compoundových léků. Nyní se jedná o první případ, kdy Hims po stížnosti těchto společnosti přestala svou napodobeninu prodávat.
Zdroj foto: Novo Nordisk