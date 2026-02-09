Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Bitva o Wegovy pilulku pokračuje. Akcie Novo Nordisku po zásahu FDA prudce posilují, zatímco Hims&Hers se propadá

Bitva o Wegovy pilulku pokračuje. Akcie Novo Nordisku po zásahu FDA prudce posilují, zatímco Hims&Hers se propadá

09.02.2026 10:08
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

S akciemi farmaceutického giganta Novo Nordisk a telemedicínské společnosti Hims&Hers to je v posledních dnech jako na houpačce. Zatímco minulý týden se akcie Novo prudce propadaly a Hims naopak výrazně rostly poté, co Hims oznámila prodej napodobeniny pilulkové verze léku na hubnutí Wegovy od dánské firmy, navíc za výrazně nižší cenu, tak přes víkend nabraly událostí nový spád.

Do hry se totiž vložil americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), který v pátek uvedl, že proti napodobeninám léků na hubnutí zakročí. Reakce Hims netrvala dlouho. V sobotu společnost oznámila, že svou verzi pilulky nakonec prodávat nebude. „Od spuštění compoundové tablety semaglutidu na naší platformě jsme vedli konstruktivní rozhovory se zainteresovanými stranami napříč odvětvím. V důsledku toho jsme se rozhodli přestat poskytovat přístup k této léčbě,“ stálo v oznámení zveřejněném na sociálních sítích.

Pondělní reakce trhu na nový vývoj je oproti minulému týdnu zcela opačná. Akcie Novo kótované v Kodani rostly ráno až o 8,6 procenta, zatímco Hims se už v pátečním overnight tradingu propadal přibližně o 16 procent.

Couvnutí Hims „dává Novo úlevu od compoundové pilulky Wegovy a může pomoci společnosti v jejím úsilí omezit dopad injekční compoundové pilulky Wegovy v budoucnu,“ uvedl analytik Citi Graham Parry. Zároveň však dodal, že dánská společnost letos stále čelí „mnoha prodejním a cenovým překážkám“.

Lednové spuštění pilulky Wegovy je v poslední době jedním z mála pozitiv kolem Novo Nordisku. Analytici označili vstup tohoto léku na trh za jeden z nejúspěšnějších v posledních letech.

Pro Hims navíc celá věc ještě nemusí být uzavřená. Kromě vyšetřování ze strany FDA uvedlo ministerstvo zdravotnictví a sociálních služeb, že společnost postoupilo ministerstvu spravedlnosti kvůli možnému porušení federálního zákona, uvedla agentura Bloomberg. Žalobou proti Hims pak pohrozil i samotný Novo Nordisk.

Novo a také její americký rival Eli Lilly, tedy přední výrobci úspěšných léků na hubnutí, si dlouhodobě stěžují, že FDA neudělala dost pro zastavení šíření levných, compoundových léků. Nyní se jedná o první případ, kdy Hims po stížnosti těchto společnosti přestala svou napodobeninu prodávat.

Zdroj foto: Novo Nordisk

 


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
09.02.2026
16:29„Nejméně logická věc na světě“ a pár valuačních poznámek k softwarové korekci
15:18Čína vyzvala domácí banky k omezení nákupů amerických státních dluhopisů. Americké výnosy mírně rostou
14:55Morgan Stanley: Využijte propadu, růst amerických technologií bude pokračovat  
13:20Týdenní výhled: Pondělí ovládly zprávy z Asie, trhy začínají pochybovat nad návratností investic do AI  
11:52Japonské akcie slaví výsledek voleb. Evropa obchoduje smíšeně, dluhopisy pod lehkým tlakem  
11:37MakroMixér: Elektromobilita je teď ztrátová. Evropa Green Deal přehání, chybí nám sebevědomí i realismus
11:10Lednová míra nezaměstnanosti nad pěti procenty. I kvůli flexinovele
10:33Japonské akcie po volebním vítězství Takaičiové vystřelily na rekord
10:20Ambiciózní výhled UniCreditu: růst zisku i výnosů a 50 mld. eur pro akcionáře  
10:08Bitva o Wegovy pilulku pokračuje. Akcie Novo Nordisku po zásahu FDA prudce posilují, zatímco Hims&Hers se propadá
9:00Rozbřesk: Jestřábí vyznění prognózy versus opatrná bankovní rada
8:59Trhy se po technologickém propadu zotavují, ale Amazon zůstává pod tlakem  
6:08Průzkum: Investoři věří akciím víc než dluhopisům. Dolar čeká další pokles, zlato naopak růst
08.02.2026
14:58Z okraje do mainstreamu: Katastrofické dluhopisy nejspíš zažijí další rekordní rok
10:03Víkendář: Nezamýšlené důsledky amerických cel
07.02.2026
14:27Gundlach: Směr nedolarové trhy a měny, vládní intervence se stávají reálnější možností
10:06Víkendář: Byl kdy dolar vůbec tradičním bezpečným útočištěm?
06.02.2026
17:46Budoucnost akcií, dluhopisů a portfolio 60/40
16:18Perly týdne: Měnící se pohled na umělou inteligenci a transformace budoucího šéfa Fedu
15:12Braňo Soták: 200 miliard, které zatřásly trhem. Amazon testuje hranice trpělivosti investorů  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
10:00CZ - Nezaměstnanost
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět