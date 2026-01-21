Hledat v komentářích

Úterní

Úterní "Sell America" stáhla S&P 500 i Nasdaq letos do ztráty

21.01.2026 10:00
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Úterý se na trzích kvůli eskalaci napětí ohledně Grónska ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa neslo v duchu „Sell America“. Index Dow Jones klesl o 1,8 procenta, širší S&P 500 o 2,1 procenta a Nasdaq Composite dokonce o 2,4 procenta. Všechny tři indexy tak zaznamenaly své nejhorší denní výkony od 10. října. Výprodej zároveň stáhl S&P 500 a Nasdaq pro letošní rok do záporného území.

Bob Michele z JPMorgan Asset Management má jasno: výprodej na trzích je signálem pro Trumpovu administrativu, aby podnikla kroky k obnovení klidu podobně jako loni v dubnu po „Dni osvobození“ (Liberation Day), kdy nečekaně vysoká cla namířená víceméně na celý svět vyděsila investory.

„Situace je trochu chaotická a trhy působí panicky. V dubnu trh dostal záchvat, pak Trumpova administrativa od mnoha věcí ustoupila a nastal klid. Potřebujeme slyšet něco podobného,“ řekl Bloombergu Michele, investiční ředitel a globální šéf pro fixní příjmy JPMorgan Asset Management.

Výprodej se netýkal jen akcií. Oslabily také dluhopisy a dolar potom, co Trump pohrozil uvalením cel na několik evropských zemí, které odmítly jeho tlak na převzetí Grónska. Dánský provozovatel penzijních fondů AkademikerPension navíc oznámil, že opouští svou přibližně 100milionovou pozici (v USD) v amerických dluhopisech kvůli finančním obavám z amerického dluhu.

"Zatím to není zásadní pokles, a proto si myslíme, že existuje velmi realistická možnost, že se věci mohou vydat možná ještě negativnějším směrem, než se zlepší, a to je něco, na co by se investoři mohli chtít připravit,“ řekl pro CNBC Yung-Yu Ma, hlavní investiční stratég společnosti PNC Asset Management.

Do toho se navíc vmísila situace v Japonsku, kde v úterý výnos 40letého státního dluhopisu dosáhl rekordního maxima kvůli obavám, že předčasné volby vyhlášené premiérkou Sanae Takaičiovou by mohly vést k uvolněnější fiskální politice a zhoršení veřejných financí.

Ve středu se sice 40letý dluhopis zotavil poté, co ministr financí Satsuki Katajama vyzval trh ke klidu, ten ale bude bedlivě sledovat vystoupení Trumpa na Světovém ekonomickém fóru v Davosu.

Michele v rozhovoru pro Bloomberg dodal, že globální investoři do fixních příjmů nemají lepší alternativu než americké dluhopisové trhy (vládní i korporátní), vzhledem k jejich hloubce a likviditě. Japonské dluhopisové trhy se podle něj „odkotvily“ poté, co vyhlášení voleb vyvolalo obavy z fiskálních výdajů.

„Mysleli jsme, že prezident jede do Davosu mluvit o dostupnosti bydlení a kreditních kartách. Najednou je to o Grónsku,“ uzavřel Michele.


