Novák (ČEZ): Nepočítáme s mimořádnou dividendou z prodeje rumunských aktiv, v Polsku 14 zájemců

Rumunsko půjde na obnovitelné zdroje či snížení dluhu



ČEZ před dvěma týdny uvedl, že prodal většinu svých rumunských aktiv londýnské firmě Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA). Společnosti podepsaly smlouvu, vypořádání transakce ještě podléhá schválení úřadů. "Jsou tři možnosti jak ty prostředky použít. První z nich je investice do nových aktiv, hlavně tedy do ESCO (moderní energetické služby) v Česku a v zahraničí a do fotovoltaik, obnovitelných zdrojů v Česku. Dalším způsobem jak to použít, je snížení dluhu - protože když nám z prodeje Rumunska nebo zahraničí obecně ubude (provozní zisk) EBITDA čtyři, pět miliard korun, tak okamžitě klesne dluhová kapacita," uvedl dnes Novák.



"Potom může být prostor i na dividendu. Asi bychom kvůli tomu nedělali mimořádnou valnou hromadu, a spíš to nějak zohlednili v dividendě řádné, která se vždycky rozhoduje někdy v polovině léta. Asi takhle by to tedy mohlo fungovat, ale nemůžu nikomu nic zaručit, je na to ještě opravdu brzo," dodal. Z loňského zisku vyplatil letos akcionářům dividendu 34 korun za akcii před zdaněním, z letošního hospodaření ji analytici očekávají vyšší.



Prodej rumunských aktiv zahrnuje celkem sedm firem, mimo jiné distribuční společnost, prodej energií a větrný park Fântânele Cogealac. si v Rumunsku ponechá pouze společnost High-Tech Clima zabývající se aktivitami v moderních energetických službách (ESCO) a tradingovou (obchodní) firmu CEZ Trade Romania. Konsorcium vlastníků pod vedením kupujícího fondu MIRA je mimo jiné vlastníkem společnosti GasNet, pod kterou spadá převážná část distribuce plynu v Česku.



Prodej je v souladu s novou strategií , schválenou loni v červnu. Ta počítá s postupným prodejem aktiv v Bulharsku, Rumunsku, Turecku a Polsku. Výjimku tvoří firmy zaměřené na ESCO. Z prodeje zahraničních firem chce společnost podle dřívějších informací získat desítky miliard korun, které použije na stavbu obnovitelných zdrojů a nových jaderných bloků i modernizaci distribuční sítě.

V Polsku 14 zájemců



Zájem o polská aktiva energetické společnosti projevilo 14 potenciálních investorů. Termín pro podání nezávazných nabídek je pondělí 7. prosince, celý prodej by měl by dokončen do konce příštího roku. V rozhovoru s ČTK to dnes řekl finanční ředitel Martin Novák.



"Samozřejmě to neznamená, že dostaneme 14 nabídek, to tak nemusí být. Teď se uskutečňuje fáze předběžných nabídek, to znamená, že těch 14 zájemců si dělá analýzu, dívá se na to mnohem detailněji a do 7. prosince bychom měly dostat nezávazné nabídky," uvedl Novák.



"Z nezávazných nabídek většinou vznikne skupina, která se jmenuje short list, kde se počet stáhne na řiditelné množství těch, kteří dají nejlepší nabídku. Mezi těmi se pak uskutečňuje soutěž o závaznou nabídku. Což by se mělo uskutečňovat někdy během jara. Pak všechny regulatorní souhlasy mohou nějakou dobu trvat, takže já si myslím, že do konce roku 2021 by se to mělo všechno povést. Pokud tam tedy nedojde k nějakému regulatornímu zádrhelu, což doufáme, že se nestane," dodal Novák.



ČEZ v polovině září oznámil, že začal hledat zájemce o svých pět polských firem. Jsou mezi nimi i černouhelné elektrárny Skawina a Chorzów, které jsou zároveň teplárnami. Firmy podnikající v moderních energetických službách (ESCO) si v Polsku ponechá, chce je rozvíjet doma i v zahraničí.



Skawina je druhým největším dodavatelem tepla do Krakova a Skawiny, Chorzów je jedním z největších dodavatelů tepla do Katovic a dalších městských aglomerací ve Slezsku. Loni dohromady vyrobily 2433 gigawatthodin elektřiny a 5366 terajoulů tepla. Obě elektrárny mají technologie pro spoluspalování biomasy.



Kromě Skawiny a Chorzówa včetně projektu Chorzów II zvažuje prodat i firmy CEZ Produkty Energetyczne Polska a CEZ Polska. První z nich poskytuje podporu při nakládání s vedlejšími energetickými produkty, druhá prodává komodity velkoodběratelům a podnikatelskému maloodběru.



Na polský energetický trh vstoupila Skupina v roce 2006 koupí elektráren Skawina a Elcho (nyní Chorzów) od americké společnosti PSEG. Šlo o investici za 10,8 miliardy korun. V roce 2012 začal v Polsku podnikat ve větrné energetice. Dva polské projekty větrných elektráren Krasin a Sakówko už letos prodal investičnímu fondu KGAL. Novák dnes potvrdil, že prodej zbývajících čtyř tamních větrných projektů očekává do konce letošního roku.