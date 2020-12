Průzkum HSBC: Zotavení z pandemie covid-19 bude dvourychlostní

Zatímco celý svět netrpělivě čeká na vakcíny proti koronaviru, nová studie banky popisuje dvourychlostní zotavení ekonomiky, které může trvat i několik let vzhledem k tomu, že pandemie nově definuje obchodní úspěchy.



Každoroční průzkum Navigator společnosti , sestavený z názorů více než 10 000 společností ve 39 zemích a teritoriích, zjistil, že 8 % společností je ziskovějších než před vypuknutím epidemie covid-19 a 45 % očekává návrat k ziskovosti před covidem-19 do konce roku 2021. Na druhou stranu si 28 % podniků myslí, že tohoto stavu dosáhnou ke konci roku 2022, a dalších 11 % hledí až k roku 2023. 6 % dotázaných vidí návrat k předkrizové ziskovosti v roce 2024 nebo později.



I přesto, že počet společností očekávajících růst tržeb v příštím roce (64 %) poklesl o 15 procentních bodů ve srovnání s minulým rokem, a podíl těch s nulovým růstem se zdvojnásobil, čtyři z deseti (42 %) podniků očekávají v roce 2021 růst tržeb o více než 5 %. Charakteristickým rysem těchto firem s „vysokým růstem“ je, že téměř všechny (89 %) navyšují své investice. Naproti tomu čtvrtina (24 %) podniků očekávající nižší tržby plánuje škrty a dva z pěti (42 %) plánují méně investovat do svého podnikání.



Průzkum vyzdvihuje digitalizaci jako klíčovou během pandemie, což dokládá i fakt, že firmy s „vysokým růstem“ realizují většinu prodejů online. Třetina (32 %) těchto firem očekává, že vyšší efektivita díky technologiím bude zásadní ve snaze postavit se opět na vlastní nohy. To je mnohem více než u podniků s nižším nebo žádným růstem. Není pak divu, že 88 % dotazovaných firem plánuje v příštím roce investovat do digitálních nástrojů a platforem, navíc třetina společností již inovovala své produkty a služby.



Mezi hlavní priority firem s vysokým růstem patří také podpora zaměstnanců. Až 90 % dotázaných společností plánuje zvýšit kvalifikaci zaměstnanců a investovat do jejich blahobytu.



Průzkum ukazuje i rostoucí význam odpovědnosti vůči životnímu prostředí. Převážná většina firem (86 %), si myslí, že snaha zlepšit výsledky na poli udržitelnosti pomůže zvýšit prodeje. Tři ze čtyř firem si stanovily cíle v oblasti životního prostředí, sociální oblasti a řízení společností se zaměřením na environmentální a sociální část (nárůst o 10 a 12 procentních bodů od roku 2019).



Podle průzkumu Navigator mají nejoptimističtější očekávání růstu tržeb firmy z oblasti reklamy, PR a farmacie, následované společnostmi v odvětvích energetiky, chemického průmyslu a technologických služeb. Optimismem příliš neoplývají společnosti v automobilovém průmyslu, telekomunikacích, cestovním ruchu a vzdělávání.



Zhruba polovina podniků očekává, že přeshraniční obchod bude náročnější než před pandemií, i přesto se jejich odhodlání usilovat o mezinárodní příležitosti nezmenšuje. Tři čtvrtiny podniků mají vůči svému mezinárodnímu obchodu v následujících dvou letech pozitivní přístup. Dvě z pěti firem (37 %) věří, že rozšíření obzorů a nové zdroje pohledů pomohou zahraničnímu obchodu. Některé se domnívají, že mezinárodní obchod má skrze lokální ekonomiku pozitivní dopad na sociální sféru (30 %) a čtvrtina věří, že zahraniční obchod rozvíjí místní infrastrukturu.



Firmy spíše mění své dodavatelské řetězce, než aby vracely výrobu a zpracování do svých domovských zemí, a to raději pomocí diverzifikace (28 %), než snížením počtu dodavatelů (20 %). Nicméně dodavatelské řetězce mají stále více působit na regionální úrovni – dvě pětiny firem uvedly, že se zaměřují na dodavatele v jejich regionu. Pokud jde o asijsko-pacifické firmy, pevninská Čína letos předstihla USA jakožto jejich hlavní zahraniční trh.