Reuters: Dohoda EU s Británií by mohla být v pátek či o víkendu

Vyjednavači by se mohli na podobě budoucích vztahů Británie s Evropskou unií dohodnout v pátek nebo o víkendu. Agentuře Reuters to dnes řekli tři unijní diplomaté, další zdroj byl ale skeptický. Podle irského ministra zahraničí Simona Coveneyho je ale šance na dohodu v příštích dnech reálná. Británie opustila EU na konci ledna a do konce letošního roku je ještě v takzvaném přechodném období.



"Teď je třeba zachovat klid a důvěřovat Michelu Barnierovi. Pokud to uděláme, je myslím dobrá šance, že můžeme mít hotovou dohodu v následujících několika dnech," řekl irský ministr zahraničí rádiu Newstalk.



Hlavní unijní vyjednavač Michel Barnier a jeho britský kolega David Frost se od počátku roku snaží vyjednat dohodu o budoucích vztazích Británie s EU, jejíž hlavní součástí je obchodní dohoda. Pokud se Brusel s Londýnem neshodnou na pravidlech vzájemného obchodu, bude se od 1. ledna 2021 pohyb zboží a služeb přes Lamanšský průliv řídit pravidly Světové obchodní organizace (WTO), se všemi cly a komplikacemi, které to přináší.



Možnost, že by se mohla dohoda uzavřít už tento pátek nebo o víkendu, potvrdila agentuře Reuters trojice unijních diplomatů. Další diplomat ale řekl, že rozdíly v názoru na některá témata jsou ještě "docela podstatné".



Irský ministr Coveney, jehož země je vzhledem k hranici i sdílené historii v jednání s Británií klíčová, zdůraznil, že se přechodné období nebude prodlužovat. "Nebude žádný čas navíc," uvedl. Také Británie v čele s premiérem Borisem Johnsonem dlouhodobě odmítá prodloužení přechodného období, během kterého se Londýn musí řídit unijními pravidly, na jejichž podobu ale už nemá vliv.



Mírný optimismus dal dnes najevo britský ministr školství Gavin Williamson. V rozhovoru se stanicí Sky News uvedl, že vyjednavači učinili "dobrý pokrok".



V posledních týdnech dál panovaly rozpory v otázce rybolovných práv či pravidel hospodářské soutěže. Británie i EU zdůrazňují, že je lepší nemít nakonec žádnou dohodu než dohodu, která není v jejich zájmu.



Na uzavření dohody nemají vyjednavači čas až do konce roku, kdy skončí přechodné období. Schválit ji totiž musí i představitelé jednotlivých členských zemí EU, Evropský parlament i národní parlamenty. Europarlament tak může učinit nejpozději na plenární schůzi, která začíná 14. prosince.