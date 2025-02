Šéf udržitelnosti HSBC: Je čas skoncovat s „negativní zaujatostí“ vůči fosilním palivům

Nový vedoucí oddělení udržitelnosti finančního domu tvrdí, že nastal čas, aby banky přestaly trestat klienty, kteří mají velkou uhlíkovou stopu. Julian Wentzel, který byl tento měsíc jmenován ředitelem pro udržitelnost v největší evropské bance, říká, že příliš restriktivní politika vůči fosilním palivům ohrožuje spolehlivé dodávky energie a může dokonce ohrozit přechod na nízkouhlíkovou budoucnost.

„Příliš mnoho lidí je negativně zaujato vůči uhlíkovému hospodářství, aniž by si uvědomovali, že uhlíkové hospodářství hraje z hlediska energetické bezpečnosti velmi důležitou roli,“ řekl Wentzel v rozhovoru.

Tyto komentáře ukazují, jak se vyvíjí pojetí financování ochrany klimatu. Před necelými pěti lety se banka a její kolegové v Evropě, USA a Asii přihlásili k cílům nulových čistých emisí, které je zavazovaly přizpůsobit svá portfolia scénáři globálního oteplení o 1,5 °C. Vědci však varují, že svět je nyní na cestě ke zhruba 3 °C do konce století, a banky a investoři začali řadu předpokladů o nulových čistých emisích zpochybňovat.

Aby se urychlil přechod k budoucnosti, v níž hospodářský růst vyžaduje mnohem menší uhlíkovou stopu, musí politici a soukromý sektor přijít na to, jak zvýšit výdaje na nízkouhlíkové aktivity, a méně se obávat omezování kapitálových toků do fosilních paliv, řekl Wentzel.

„Velká pozornost se soustředí na to, jak omezit nebo zúžit uhlíkovou ekonomiku, a ne na to, jak rozvíjet nebo usnadnit novou světovou energetickou ekonomiku,“ řekl Wentzel. „Kdyby se svět více soustředil na tuto stránku rovnice, myslím, že přechod by proběhl rychleji a kapitál by proudil snadněji.“

Prozatím se banky nepřiblížily poměru 4:1 v alokaci zeleného a hnědého kapitálu, který je podle BloombergNEF nutný, pokud má odvětví sladit své podnikání s cílem omezit oteplování na 1,5 °C. Na konci roku 2023 činil poměr takzvaného bankovnictví pro dodávky energie, který zahrnuje upisování dluhu a vlastního kapitálu, 0,89 ku 1, uvedl v lednu BNEF. Banka si vedla lépe, než je průměr odvětví, s poměrem 1,49, odhaduje BNEF.

Klienti bank, kteří se zabývají fosilními palivy, mezitím čelí silnému tlaku investorů, aby se opět zaměřily na svůj jádrový byznys. Ve středu společnost oznámila zásadní obrat, v jehož rámci se britská ropná společnost více zaměří na své podnikání v oblasti fosilních paliv a zároveň omezí investice do obnovitelných zdrojů energie. Změny mají oslovit nespokojené akcionáře, mezi něž patří aktivistická společnost Elliott Investment Management.

nyní zvýší investice do ropy a zemního plynu na přibližně 10 miliard dolarů ročně a sníží roční investice do nízkouhlíkové energetiky na 1,5 až 2 miliardy dolarů, což je přibližně o 5 miliard dolarů méně, než činil její předchozí plán.

Zdroj: Bloomberg