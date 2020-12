Bloomberg: Nákupní seznam býků na příští rok

Začíná poslední měsíc roku, který byl jak jízda na horské dráze. Pohled do budoucna ale vypadá většinou růžově, ať už se ptáte ekonomů, manažerů portfolií nebo stratégů. Debata se nyní zaměřuje na to, které regiony, sektory nebo styly povedou k maximálním výnosům.

Příští měsíce budou klíčové a na jaře „se dočkáme výrazného oživení růstu,“ říká Jens Wilhelm, člen představenstva Union Investment, který je zodpovědný za správu portfolia. Rok 2021 považuje za „rok příležitostí“.

Strategové z Helaby poukazují na to, že i když akcie se zasekly mezi vysokými valuacemi, nedostatkem alternativ a stále existující potřebě fiskální a měnové podpory, vyhlídky ohledně vakcíny, a tím i dynamického hospodářského oživení, slibují, že se stanou „nejlepší tradiční třídou aktiv v roce 2021“.

Jediná věc potřebná k ospravedlnění tohoto pozitivního výhledu je, aby se ani jeden ze dvou velkých šoků posledních dvou let, tj. dopad pandemie a nejistota obchodní války, v roce 2021 neopakoval, říkají ekonomové Berenbergu. Pokud se tak nestane, očekávají trhy v příštím roce hladkou jízdu.

Naopak na stinnější stránku výhledu upozorňuje CNBC.



Takže na co by si tedy měli investoři vsadit? Evropa se prozatím zdá být slibná. Stratégové očekávají na S&P 500 rotaci z domácích titulů s mega kapitalizací do cyklických titulů. „To může značit vzácné období, kdy by evropské tituly mohly mít vyšší výkonost,“ píší. V pondělí v tomto módu i jejich vrstevníci z navýšili doporučení u akcií v eurozóně na nadvážit a u amerických akcií jej snížily na neutrální.

Stratég Emmanuel Cau doporučuje cyklické tituly, spíše než defenzivní, a tvrdí, že hlavními příjemci budou akcie rozvíjejících se trhů. A přesto, že u Evropy vidí potenciál, říká, že tento region čelí „nepříjemným problémům strukturální ziskovosti“.

Pokud jde o globální alokace, zdá se, že rozvíjející se trhy jsou na dobré cestě vést v roce 2021 hospodářské oživení, a to i díky Číně a slabšímu americkému dolaru, říká hlavní stratég společnosti Pictet Asset Management Luca Paolini. Větší prioritou se stanou také otázky životního prostředí, které podle něj podpoří růst v odvětvích, jako je čistá energie.

Celkově lze říci, že pokud jde o skutečné výnosy, existuje jen málo alternativ k akciím. Po většinu roku 2020 byly pozice relativně medvědí nebo neutrální a podle analytika Christiana Muellera-Glissmanna mají potenciál růst, jak je sentiment čím dál více býčí. A na co je třeba dávat pozor? Samozřejmě na další vlny nákazy a na vakcíny, ale také na vyšší koncentraci trhu - zejména v USA, regulaci, daně, inflaci, volatilitu sazeb a také politickou nejistotu, říká.





Zdroj: Bloomberg