HSBC odepsala podíl v čínské bance a zaostala tak výsledky za očekáváním. Akcie podpoří zpětný odkup za až dvě miliardy dolarů

Největší evropská banka Holdings loni zvýšila zisk před zdaněním o 78 procent na rekordních 30,3 miliardy USD (711,6 miliardy Kč). Hospodaření podpořily vyšší úrokové sazby a také zisk z prodeje aktiv ve Francii, uvedla banka v dnešním sdělení. Výsledky však zaostaly za očekáváním analytiků, a to kvůli odpisu podílu v čínské bance. Příznivou zprávou pro investory, jdoucí směrem podpory akcií, je souběžné oznámení zpětného odkupu akcií až do objemu 2 miliard amerických dolarů.



Analytici očekávali, že zisk před zdaněním se zvýší na 34,1 miliardy USD. sídlí v Londýně, velkou část obchodů má ale v Asii. Výnosy loni zvýšila o 30 procent na 66,1 miliardy USD.



Bankovní skupina rovněž oznámila další odkup svých akcií za dvě miliardy USD. Vyplatí také za loňský rok dividendu 0,61 USD za akcii, což je nejvíce od roku 2008.



Zisk bance zhoršilo snížení hodnoty podílu v čínském finančním ústavu Bank of Communications (BoCom). odepsala tři miliardy USD v souvislosti s horším oživením čínské ekonomiky, po přezkoumání pravděpodobných budoucích peněžních toků čínské banky a po výhledu růstu úvěrů a úrokových marží.



HSBC loni prodala divizi retailového bankovnictví ve Francii americkému fondu Cerberus. Současně koupila dceřinou firmu zkrachovalé americké banky Silicon Valley Bank (SVB) za symbolickou jednu libru, přejmenovala ji na Innovation Banking a teď z ní chce vytvořit banku pro inovativní společnosti.



HSBC rovněž uvedla, že zůstává opatrná ve výhledu růstu úvěrů v první polovině letošního roku. Důvodem je zpomalující hospodářský růst v mnoha ekonomikách. Očekává také, že by se mohly snižovat úrokové sazby.