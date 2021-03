Petříček: Oslovení uchazečů o dostavbu Dukovan ohrožuje ČR

Plánované oslovení uchazečů o dostavbu Dukovan je podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) de facto vyhlášením tendru. Krok ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) ohrožuje Českou republiku, sdělil serveru Aktuálně.cz a týdeníku Respekt. Ministerstvo chce po společnosti , aby oslovila vybrané zájemce, mezi nimi i ruský Rosatom. Do listopadu se mají vyjádřit, jak budou naplňovat bezpečnostní požadavky.



"Oslovení čtveřice uchazečů o Dukovany tak zvaným 'bezpečnostním dotazníkem' je de facto vyhlášením tendru. Nechápu, proč a MPO ignorují zprávy bezpečnostních složek našeho státu," uvedl podle serverů Petříček. Dodal, že požadoval projednání tendru ve vládě. Dostavba je podle něj projekt na 20 let, a měla by proto na ní být shoda napříč politickými stranami. "Krok, který MPO zvolilo, ohrožuje naši zemi a v konečném důsledku povede k tomu, že se z jaderné energetiky stane politické téma. Tohle není cesta, jak pomoci projektu Dukovany 5, tohle je způsob, jak zabít jadernou energetiku v ČR," dodal.



Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) uvedl, že finální rozhodnutí o stavbě nového bloku v Jaderné elektrárně Dukovany bude na příští vládě. Investor stavby, firma Elektrárna Dukovany II, kterou plně vlastní polostátní energetická společnost , podle zadání ministerstva nyní osloví vybrané zájemce, aby do konce listopadu předložili souhrnné informace, jak budou naplňovat bezpečnostní požadavky na dodavatele nového jaderného zdroje. Stanovený termín je až po říjnových volbách do Poslanecké sněmovny.



Uchazeči, na které se Česko obrátí, jsou francouzská EdF, jihokorejská KNHP, kanadsko-americký Westinghouse a ruský Rosatom. Oslovena nebude čínská společnost CGN.



Podle kritiků plánované oslovení zájemců bude znamenat formální zahájení soutěže. "Opozice i bezpečnostní experti se obávají, že zasláním zadávací dokumentace Rosatomu by se stát zavázal k další spolupráci na zakázce - a kdyby byla firma v budoucnu vyřazena, mohla by žádat vysoké odškodnění," uvedl Respekt. Podle Havlíčka však oficiální zahájení tendru bude až poté, co vláda od obdrží podklady, které od možných účastníků požaduje. Předkvalifikace uchazečů je podle MPO běžný postup, který doporučuje i Mezinárodní agentura pro atomovou energii.



Čínská ambasáda nesouhlasí s vyřazením CGN z tendru na Dukovany

Vyloučení čínské společnosti CGN z tendru na stavbu nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany se odchyluje od zásad spravedlivé soutěže a pravidel mezinárodního obchodu. Čínská strana vyjádřila vážné znepokojení a silný nesouhlas s rozhodnutím. V návaznosti na oznámení ministerstva průmyslu a obchodu to uvedlo čínské velvyslanectví v Praze.



Finální rozhodnutí o tendru na stavbu nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany bude podle vicepremiéra a ministra průmyslu Karla Havlíčka (za ANO) na příští vládě. Z aktuálního vyjádření resortu vyplývá, že Česko v tendru neosloví čínského zájemce. Zůstávají čtyři uchazeči - francouzská EdF, jihokorejská KNHP, kanadsko-americký Westinghouse a také ruský Rosatom, jehož možnou účast v tendru z bezpečnostních důvodů kritizuje část opozice.



"Je nutné upozornit, že tento postup české strany se vážně odchyluje od zásady spravedlivé soutěže a pravidel mezinárodního obchodu a vážně poškozuje legitimní práva a zájmy čínského podniku," uvedla ambasáda.



Čínská strana proto vyzvala ČR k tomu, aby napravila podle ní nesprávný postup, dodržovala zásady tržní ekonomiky a spravedlivé soutěže, poskytla čínským společnostem otevřené, spravedlivé, transparentní a nediskriminační obchodní prostředí a vytvořila nezbytné podmínky pro spolupráci mezi Čínou a Českou republikou, dodalo velvyslanectví.