Vítr na ČEZ: Záměr 100% kontroly státu ještě za této vlády ministr Rakušan rychle dementoval, akcie se posunuly výše

Rozruch mezi investory a dalšími účastníky kapitálového trhu způsobil ministr vnitra Vít Rakušan svými včerejšími slovy na debatě v Sokolově, že Česká republika by se měla stát 100% vlastníkem energetické společnosti a to ještě do konce mandátu vlády Petra Fialy, tedy do října roku 2025. Záhy na sociální síti X takový záměr dementoval a dodal, že vláda podle něj uvažovala o odkoupení výrobních částí společnosti v době extrémně vysokých cen energií. Akcie , které jsou stěžejním titulem pražské burzy, včera uzavíraly na hodnotě 876 korun za akcii a dnes se dostaly průběžně až na 894 korun za akcii.

Graf: Akcie online (Kč/akcie):





„Česká republika by se měla stát 100% vlastníkem energetické společnosti do konce mandátu vlády Petra Fialy - do října 2025,“ byla citována slova ministra vnitra Víta Rakušana na dotaz jednoho z diváků v Sokolově v Debatách bez cenzury.

Ještě před půlnocí ministr platnost takového vyjádření odvolal. „Během debaty s občany v Sokolově jsem řekl, že naše vláda chystá stoprocentní ovládnutí energetické společnosti . Vláda uvažovala o odkoupení výrobních částí společnosti v době extrémně vysokých cen energií. V tuto dobu žádné takové kroky neprobíhají. V zápalu debaty jsem uvedl nesprávnou informaci a za to se omlouvám,“ uvedl na sociální síti X.

Během debaty s občany v Sokolově jsem řekl, že naše vláda chystá stoprocentní ovládnutí energetické společnosti . Vláda uvažovala o odkoupení výrobních částí společnosti v době extrémně vysokých cen energií. V tuto dobu žádné takové kroky neprobíhají. V zápalu debaty jsem… — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) January 29, 2024

Téma se tedy naštěstí odehrálo mimo obchodní hodiny trhu, přesto na něm zanechává pachuť.

Do diskuse dnes dopoledne přistoupil také premiér vlády Petr Fiala. „Prohlášení kolegy Rakušana o údajně připravovaném výkupu minorit mě překvapilo. Jsem rád, že svoje slova vysvětlil. Zjevně si v zápalu diskuse neuvědomil, jak velkou zodpovědnost na sebe bere. Zejména pak v souvislosti se společností, jež je veřejně obchodována na burze. Bylo by dobré, abychom se takto ve vládě nepřekvapovali a všichni více dbali na společný konsenzus. Obecně pak platí, že osobně preferuji volný trh a kapitalismus a případné státní zásahy musí mít jasnou ekonomickou logiku a musí být řádně připraveny a včas oznámeny,“ uvedl také na síti X.

Prohlášení kolegy Rakušana o údajně připravovaném výkupu minorit mě překvapilo. Jsem rád, že svoje slova vysvětlil. Zjevně si v zápalu diskuse neuvědomil, jak velkou zodpovědnost na sebe bere. Zejména pak v souvislosti se společností, jež je veřejně obchodována na burze. Bylo… — Petr Fiala (@P_Fiala) January 30, 2024

Akcie na pražské burze dnes během první hodiny po otevření trhu vzrostly o více než dvě procenta na 894 korun.

Fiala loni v říjnu uvedl, že transformace společnosti je nezbytná mimo jiné kvůli rozvoji jaderné energetiky a že vláda hledá vhodný model i čas, každopádně ale nechystá vytěsnění minoritních akcionářů, zestátňování nebo kroky, které by byly pro někoho nevýhodné. Otázku, zda na podzim 2025, kdy má končit mandát Fialovy vlády, bude výrobní část pod stoprocentní kontrolou státu, nechal tehdy premiér bez odpovědi.

Stát nyní drží zhruba 70 procent akcií . Vláda v květnu schválila návrh zákona o přeměnách obchodních společností, podle něhož by místo dosud potřebných 90 procent hlasů všech akcionářů mělo pro rozdělení firem stačit 75 procent hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě. Podle odezvy mnoha analytiků, ekonomů či právníků návrh usnadní možné rozdělení a zestátnění části skupiny .

"Akcie dnes mírně přidávají v reakci na včerejší projev místopředsedy hnutí STAN Rakušana, který prohlásil, že stát by mohl ovládnout 100% ještě během tohoto volebního období. Ještě včera, však místopředseda svůj výrok dementoval s tím, že v současnosti vláda žádné takové kroky nepodniká. Akcie jsou v posledních měsících citlivé na jakékoliv informace týkající se případné restrukturalizace společnosti. Na základě včerejšího projevu místopředsedy Rakušana usuzujeme, že za dnešním růstem akcií bude pravděpodobně stát část trhu, která sází na případný výkup akcií s možnou prémií," doplnil analytik Patria Finance Michal Le, který titul pokrývá.