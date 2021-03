Rozbřesk: Velké trable slabého zlotého

Polský zlotý je slabý a to tak, že velmi. Zlotý nejenže trvale znehodnocuje proti hlavní měnám jako jsou euro a dolar, ale ztrácí i proti svým regionálním konkurentům. Proti koruně je například polská měna na nejslabších úrovních za posledních deset let. Jak k tomu došlo, když polská ekonomika je fundamentálně zdravá, a navíc si průběžně užívá štědrého finančního polštáře v podobě dotací z fondů EU?



Tak předně je třeba říct, že na počátku depreciace zlotého byl rádoby dobře míněný záměr polské centrální banky, která ve stylu pět let staré intervencionistické politiky ČNB začala na konci minulého roku intervenovat proti vlastní měně. Výklad NBP by přitom takový, že si nepřeje pro-cyklické oživení zlotého, které by mohlo ohrozit post-pandemické oživení polské ekonomiky. K tomu všemu ještě NBP na začátku roku přibalila holubičí varování, že pokud do Polska dorazí třetí vlna pandemie, může dokonce oficiální úrokové sazby (dnes 0,10 %) srazit do záporných hodnot. Tou dobou si přitom již v Zakopaném lyžníci pořádali velké korona-párty a bylo vcelku jasné, že britská mutace čínského viru za pár týdnů zaplní polské nemocnice. Tak se také stalo a v Polsku dnes umírá přes 500 lidí denně, lockdown se vrátil a z oživení se stala recese ve tvaru “W”. To ale není vše. Zlotý totiž musí čelit dalším výzvám, se kterými “soudruzi-plánovači” v polské centrální bance zjevně nepočítali a které nemají po dvojí kontrolou.



Byl to totiž hamižný kapitalismu, který, jak správně nedávno uvedl britský premiér Boris Johnson, způsobil, že se v neuvěřitelně krátkém čase podařilo Západu (čti USA) vyvinout efektivní vakcíny proti COVIDu. Výsledkem je, že se americká ekonomika rychle staví zpět na nohy a s tím rostou dolarové úrokové sazby. Tento normalizační proces pochopitelně činí všechny zranitelné měny (a la zlotý) ještě méně atraktivní, neboť vývoj úrokového diferenciálu jde proti nim.



Ani tady však medvědí příběh pro polský zlotý nekončí. Polské autority mají možnost vstřelit domácím finančním trhům další vlastní gól, pokud tamní Nejvyšší soud 13. dubna rozhodne, že se hypotéky domácností (uzavřené cca před deseti lety ve švýcarských francích) budou masivně konvertovat do zlotých, přičemž náklady této operace ponesou výhradně komerční banky. Pokud pak v tomto procesu nebude NBP nikterak nápomocna svými devizovými rezervami, tak v první třetině dubna bude na polském devizovém trhu opravdu velmi horko.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna v průběhu včerejšího dne pozvolna posilovala, podobně jako ostatní měny v regionu, a postupně se opět dostala pod hranici 26,20 EUR/CZK. Prozatím koruna nedokázala „vytěžit“ nic ze zlepšování pandemické situace, které zvyšuje pravděpodobnost rozvolňování už v nadcházejícím druhém čtvrtletí, a vyčkává na jasnější signály z ekonomiky. Ty mohou přijít už příští týden v podobě březnového indexu nákupních manažerů v průmyslu, který může podobně jako ten německý příjemně překvapit. Série hlavních makro čísel však přijde na řadu až ve druhém dubnovém týdnu. Dluhopisový trh má tento týden za sebou tři emise státních dluhopisů, v rámci kterých MF získalo dalších téměř 24 mld. korun. Od začátku roku takto stát získal celkem 143 mld. a dalších 77 mld. mu připlynulo z přímých prodejů bondů. O tom, jak se bude vyvíjet jeho výpůjční potřeba, něco málo napoví výsledek státního rozpočtu za první tři měsíce už příští čtvrtek.

Zahraniční forex



Týdenní statistiky z amerického trhu práce byly včera famózní a jen velmi dobře zdokumentovaly, co můžeme na tomto poli očekávat v následujících týdnech a měsících. Aneb americký trh práce se bude díky rychle postupujícímu očkování v USA rychle normalizovat (čekejme míru nezaměstnanosti na konci roku na úrovni 4-4,5 %) a s nimi i delší dolarové úrokové sazby. To je samozřejmě voda na mlýn dolaru, který i v paritě s eurem dále boduje.



Dnes odpoledne si počkejme na další důležitá čísla z americké ekonomiky (osobní příjmy a výdaje za únor), která nám ukážou, jak vysoké úspory nahromadily americké domácnosti v posledních měsících a jak velká odložená spotřeba se může dostat na trh zboží a služeb v následujících dvou kvartálech.



Ropa a zlato



Cena ropy propadla o -4,5 % a barel WTI se obchodoval za 58,40 USD. Cena zlata rovněž poklesla, a sice o -0,5 % k 1726 USD za unci.