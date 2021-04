Přesně tak to je. Vidím to všude kolem sebe, protože jsem řekněme v jejich věku (spíše už o pár let přes). Když nepomůžou rodiče, tak se prostě nebydlí. I inženýr IT s platem 65.000, co nemá rodinu, nesebere koule, aby si pořídil něco lepšího, než 30 m2 garsonku. Že by měl děti a živil ještě ženskou, tak to už je úplné sci-fi. Holt každá babička v Praze, která zprivatizovala byt v Praze má větší kupní sílu / potenciál do budoucna, než vysokoškolák s 2 tituly v produktivním věku. To je hodně smutná realita.

SajzeKatze