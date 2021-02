Přichází obrat na hypotečním trhu? ČSOB zvyšuje sazby, růst avizuje guvernér ČNB

Skupina ČSOB, jejímiž členy jsou také Hypoteční banka a Českomoravská stavební spořitelna (ČMSS) od 8. března upravuje sazby úvěrů na bydlení. Sazby vzrostou u hypotečních úvěrů se 70 % LTV o 0,1 %, u 80 % LTV o 0,2 %. Úrokové sazby u 90 % LTV zůstávají beze změny. ČMSS zvyšuje sazby u zajištěných meziúvěrů ze stavebního spoření o 0,1 %. Další pokles hypotečních sazeb neočekává a naopak „nastartování na nějaký mírný růst“ hypotečních sazeb vnímá guvernér České národní banky Jiří Rusnok.

„Napřiklad hypotéku s LTV 80 % a pětiletou fixací získáte se sazbou 2, 29 %. Úrokové sazby zajištěných meziúvěrů od Lišky začínají na 1,69 %, nezajištěný meziúvěr lze získat se sazbou 3,5 %,“ konstatuje v dnešní tiskové zprávě ČSOB. Po rekordním roce na trhu hypoték, které provázely také nízké úrokové sazby dosahující průměrné výše pod 2 %, přistoupila skupina ČSOB k mírnému zvýšení sazeb u úvěrů na bydlení. Důvodem je zvyšování ceny zdrojů na mezibankovním trhu.

„Rozhodli jsme se reagovat na rostoucí cenu zdrojů, která stoupá již několik měsíců. Sazby jsme dlouho drželi na dně a teď přistupujeme k velmi mírnému zdražení,“ vysvětluje Andrea Vokálová, tisková mluvčí skupiny ČSOB pro oblast financování bydlení. Nové úrokové sazby platí pro žadatele ČSOB, Hypoteční banky i Českomoravské stavební spořitelny od 8. března 2021.

Rusnok: Jsme nastartování na nějaký mírný růst

Průměrná úroková sazba u hypoték klesala 10 měsíců v řadě až na průměrnou úroveň 1,94 procenta. Guvernér České národní banky Jiří Rusnok pro Seznam Zprávy uvedl, že další pokles neočekává. „Obecně úroky delších splatností na finančním trhu mají tendenci spíše stoupat, mírně. Vidíme to u státních dluhopisů, nejenom našich, ale i v zahraničí. Úrokové sazby hypoték jsou velmi úzce provázány s dlouhodobějšími úrokovými sazbami obecně na finančním trhu, takže tam bych další pokles spíše neočekával, myslím si, že spíš jsme nastartováni na nějaký mírný růst,“ řekl Rusnok.

ČNB podle něj v tomto okamžiku neplánuje další zpřísnění podmínek pro žadatele o hypoteční úvěry. „Teď to neplánujeme. Ale jak znovu opakujeme, sledujeme situaci průběžně. A pokud ji vyhodnotíme v nějakém momentě v pravidelných hodnoceních zhruba dvakrát za rok, že by vyžadovala, abychom do toho vstoupili, tak jsme k tomu připraveni,“ uvedl Rusnok v tomtéž rozhovoru.

V minulosti, na datech za rok 2019, ČNB uvedla, že ceny bytů jsou o 15 až 25 procent nadhodnoceny. Za rok 2020 Rusnok odhaduje: „Lze očekávat, že se na tom asi zas tolik nezměnilo. Bude to podobné.“

Hypoindex: Leden desátý pokles sazeb v řadě. Poslední?

Průměrná úroková sazba hypoték v lednu klesla na 1,94 procenta z prosincových 1,96 procenta. Sazba se snížila desátý měsíc v řadě. Vyplývá to z údajů Fincentra Hypoindexu. V lednu klesl objem poskytnutých hypoték proti prosinci loňského roku o více než 4,5 miliardy korun. Meziročně však vzrostl objem sjednaných hypoték o více než osm miliard korun.

"Ve srovnání s předchozími měsíci nepatřil leden mezi nejsilnější, nicméně jako začátek roku je to s objemem poskytnutých úvěrů 24,942 miliardy korun nejlepší start do nové hypoteční sezony za celou historii Hypoindexu," uvedl hypoteční specialista Fincentrum & Swiss Life Select Jiří Sýkora.

Vzhledem k tomu, že cena zdrojů již několik měsíců roste a pozvolna se zvyšuje i rizikovost úvěrů, je podle něj pokračující pokles průměrné sazby překvapující. Podíl nesplácených úvěrů ale zatím není tak vysoký, jak banky očekávaly při první vlně pandemie, dodal.



Ve srovnání s prosincem klesl v lednu i počet poskytnutých hypoték, a to o 1571 na 8380. Úspěšnější start do nového roku v počtu poskytnutých hypoték se přesto podařil hypotečnímu trhu pouze v roce 2017, kdy banky sjednaly 8665 hypoték.

Stejně jako několik měsíců v řadě klesá průměrná sazba hypoték, tak současně roste jejich průměrná výše. Nyní dosáhla 2,976.346 korun. Růst průměrné hypotéky však podle Sýkory v lednu přibrzdil. Zatímco během prosince průměrná hypotéka vzrostla o téměř 80.000 korun, v lednu to bylo pouze o 10.000 Kč. To může ukazovat na zpomalení růstu cen nemovitostí.