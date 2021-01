Český developer UDI Group postaví ve Varšavě byty za 2,5 mld. Kč

Český developer UDI Group, s jehož akciemi se obchoduje na trhu START, zahájil ve Varšavě výstavbu 960 bytů za více než 2,5 miliardy korun. Projekt na brownfieldu po továrně na traktory Ursus má být dokončen v roce 2026, postaví ho polské zastoupení nadnárodního stavebního holdingu . Na pozemku vznikne sedm bytových domů, jedna z historických budov továrny bude revitalizována a bude sloužit jako vstup do celého areálu. Součástí projektu je i park, sdělila mluvčí UDI Group Marcela Fialková.



"Generálního dodavatele stavby jsme získali koncem loňského roku. Poslední den v uplynulém roce jsme od polských úřadů obdrželi stavební povolení. Práce tak mohou začít. První etapa projektu, která nabídne 114 bytů by měla být dokončena v prvním čtvrtletí roku 2022," uvedl projektový manažer UDI Group Jan Chromeček, který má na starosti polský a maďarský trh.



Povolovací procesy v Polsku jsou podle něj po tamní změně stavebního zákona velmi předvídatelné a rychlé. "Po zhruba roční přípravě projektu a dotažení všech majetkoprávních vazeb v území zde samotný povolovací proces pro první fázi trval necelé dva měsíce," doplnil Chromeček.



Podle obchodní ředitelky UDI Group Zuzany Čižmárikové je polský bytový trh specifický v tom, že zde klienti kupují byty převážně v takzvaném developerském standardu, tedy bez obkladů, dlažeb nebo podlah. Dokončovací práce si pak zajišťují sami. "Nicméně mladší generace již se stále více přibližuje západnímu standardu a chce se do nově zakoupeného bytu rovnou nastěhovat. Nabídneme tedy klientům již zcela dokončené byty s koupelnami, dveřmi a podlahami," uvedla dále Čižmáriková.



Areál Classic Ursus nabídne celkem 960 bytů, a to jak menších startovacích bytů pro mladé lidi, tak i větších bytů pro rodiny. Nachází se v blízkosti železniční stanice, odkud je pravidelné a rychlé spojení s centrem Varšavy. V přízemí bytových domů vzniknou prostory pro obchod, kavárny a restaurace.



Historie UDI Group sahá do roku 1991, kdy vznikla stavební společnost Mera. Současný název nese od roku 2007. Kromě České republiky a Polska působí také v Maďarsku a Srbku a zvažuje i další možnosti expanze ve středoevropském regionu. Staví byty, kancelářské projekty i průmyslové areály. Aktuálně staví nebo připravuje 15 projektů s očekávaným výnosem 37 miliard korun.