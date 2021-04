Rekordy na Wall Street, MS -2,76 %

Seance na zámořských trzích se nesla v duchu pokračování rally a stanovování nových historických maxim. Dow Jones Industrial Average posílil o 0,5 % a poprvé ve své historii překonal hranici 34.000 b., což zároveň může být signál, kterým se vydávají investoři a to takový, že své finance přesouvají do více hodnotově orientovaných akcií. Širší index S&P 500 vzrostl o 0,4 % a zároveň stanovil nová historická maxima na 4187 b. Po mnoha makro ekonomických údajích v tomto týdnu, které poukazovali na oživení ekonomiky, rostly všechny 3 hlavní indexy mezi 12. až 16. dubnem o cca. 1 %.



Výsledky za první kvartál tohoto roku od reportovala banka . Americká banka vykázala zisk 2,2 USD na akcii a výnosy 15,7 miliardy dolarů. Oba zmíněné údaje byli lepší než odhady analytiků, ale ani to nestačilo ke kladnému výsledku dnešního obchodování, MS -2,76 %.



Akcie realitní firmy Simon Property Group poskočili oproti včerejšímu závěru o více jak 2 % a to po aktualizaci 12M cílové ceny od analytika Jefferies. Ten změnil doporučení z hold na buy a zároveň posunul cenu o 10,86 % na 130 USD, SPG +2,23 %.



Technologická společnost posílala o více jak 2 % poté, co došlo k upgradování 12M cílové ceny od analytika Wolfe Research na outperform s cenou 63 USD. Důvodem je oživení prodejů software, CSCO +2,25 %.



Sektorově neméně vydařenou seanci mají za sebou energie (XOM -0,56 %, CVX -0,44 %), jinak se sektory nacházeli zelených čísel.



Slabší americký dolar znamenal i růst zlata o 0,7 % na úroveň 1775 USD za unci. Druhá sledovaná komodita ropa WTI šla dnes spíše stranou, WTI -0,5 %.



Jednotlivé indexy uzavřely následovně: Index Dow Jones Industrial Average posílil o 0,5 % (34.200 b.), S&P 500 o 0,4 % (4.185 b.) a technologický Nasdaq Composite o 0,1 % (14.052 b.).