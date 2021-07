Coinbase, kryptozima a dlouhodobý potenciál kryptoměn

Volatilita na kryptoměnách byla vysoká v dubnu a květnu, pak ale znatelně klesla a přišla „kryptozima“. Pro společnost Coinbase je výhodnější vyšší volatilita, opak platí o jejím útlumu. Pro CNBC to sdělil Dan Dolev z Mizuho Securities s tím, že on má na akcie Coinbase neutrální doporučení, ale kvůli zmíněné kryptozimě se spíše kloní k tomu, že vývoj se tu bude posouvat negativním směrem.



U Coinbase vidí analytik i dlouhodobější negativní faktory. Zatímco nikdo neví, jak dlouho bude kryptozima trvat, tuto společnost bude ovlivňovat i konkurence ze strany dalších platforem a tlak na snížení příjmů. Optimističtější je u Cash App a Paypalu, protože tyto platformy nejsou tak závislé na bitcoinu, ale zároveň mají zajímavé dlouhodobé plány spojené s blockchainem.

Tim Seymour v diskusi o akciích Coinbase a kryptoměnách uvedl, že Coinbase bude pravděpodobně schopna zvyšovat počty svých klientů a nabízet nové služby. Atraktivita jejích akcií je ale i tak do značné míry provázána s dalším vývojem na bitcoinu. Pokud se tedy někdo domnívá, že tato kryptoměna má své nejlepší dny za sebou, těžko bude podle Seymoura věřit akciím Coinbase. A naopak.



Isabelnet na Twitteru k následujícímu obrázku píše, že „bitcoinový graf se změnil na medvědí“. Bloomberg svůj graf doplňuje popiskem, podle kterého se „cena bitcoinu dostala pod klíčovou hranici podpory“:



Na Bloomberg Markets hovořil o kryptoměnách mladý miliardář Sam Bankman-Fried, podle kterého je obecně vysoká volatilita na kryptoměnách dána tím, že jde o nové aktivum, které se nachází ve své počáteční růstové fázi. Volatilita pak bude podle něj přetrvávat až do doby, „než si svět srovná v hlavě, jakou roli budou kryptoměny vlastně hrát“. V prvním čtvrtletí tohoto roku táhly ceny kryptoměn nahoru instituce, které o ně jevily vyšší zájem. Zatím ale není ani zde jasné, co to přesně znamená.



Bankman-Fried založil úspěšnou společnost FTX, která se zaměřuje na obchody a transakce s kryptoměnami. Podle jeho názoru je hodně subjektivní to, co určuje, zda nějaké aktivum funguje jako uchovatel hodnoty, nebo ne. Což platí i o kryptoměnách. Něco jiného je ale otázka plateb a transakcí. Současný systém je totiž podle Bankman-Frieda složitý a neefektivní a zde mohou kryptoměny nabídnout změnu k lepšímu. Například vypořádání některých transakcí nyní trvá velmi dlouho nebo s sebou nese vysoké poplatky.





Bankman-Fried byl tázán i na to, jak se spolu snoubí jeho altruismus a snaha o „zlepšení světa“ s tím, kolik energie je třeba na těžbu kryptoměn. Odpověděl, že kryptoměny a blockchain nejsou svou spotřebou energií mimo jiné sektory, ale i tak jde o důležitou otázku. Řešení může spočívat v činnostech, které eliminují emisní dopad aktivit spojených s kryptoměnami, tedy například v technologiích zachycování uhlíku. Cílem FTX je tak stát se „minimálně uhlíkově neutrální“.



