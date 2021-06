Kryptoměny dávají smysl, ale potřebují regulaci, tvrdí odbornice

Flori Marquez je zakladatelkou obchodní platformy BlockFi a na Yahoo Finance hovořila o tom, že kryptoměny vykazují v posledních týdnech obrovskou volatilitu, jejich dlouhodobější návratnost je ale i ve srovnání s akciemi stále vysoká. Marquez podobně jako jiní přirovnávají současnou fázi existence kryptoměn k první vlně rozvoje internetu, která sebou také nesla potíže a překážky. Ona sama podle svých slov nejvíce věří „středněproudým“ kryptoměnám, jako je bitcoin či ethereum.



Marquez „absolutně věří“, že kryptoměny potřebují více regulace. To, v jaké fázi rozvoje se nyní tato aktiva nacházejí, pak podle odbornice ukazují všechna možná témata, která se u nich probírají. Včetně toho, jak by kryptoměny mohly fungovat jako součást amerického monetárního systému či jako aktivum, které mohou ve svých rozvahách držet banky. „Jsme v počáteční fázi, potřebujeme více regulace a jde o zajímavá aktiva pro investiční portfolia,“ uvedla Marquez.





Podle odbornice je významným tématem samotná důvěra v kryptoměny. A právě té by pomohla jasnější regulace, která by zvýšila důvěru u různých skupin investorů. Její společnost tak s regulátory spolupracuje od roku 2017, kdy byla založena, a „lepší regulace vede k širší adopci“.



Na CNBC poukazovali na to, že hodlá výrazně rozšířit své obchodní aktivity na kryptoměnách. To by podle CNBC mělo zvýšit atraktivitu tohoto aktiva u ostatních bank, protože jde o odvětví, kde „každý čeká, až někdo udělá první krok.“ Tento první krok tedy nyní udělal Goldman, tedy intenzivně regulovaná investiční banka. Ta bude momentálně obchodovat se společnostmi, které se zaměřují zejména na kryptoměny. A to by podle CNBC mohlo přinést změnu do celého odvětví.





Hugh Son v této souvislosti na CNBC tvrdil, že „budou následovat další“ a větší participace institucí může snížit celkovou volatilitu na trzích s kryptoměnami, kterým doposud dominovali zejména retailoví investoři. Postoje a názory institucí se totiž budou lišit a také budou otevírat jak dlouhé, tak krátké pozice, což by v konečném důsledku mělo vést ke zmíněnému snížení volatility.



Zdroj: Yahoo Finance, CNBC, Youtube

Disclaimer:



Investování do virtuálních aktiv (např. Bitcoin) či investičních nástrojů navázaných na virtuální aktiva je spojeno s řadou rizik, na která upozorňuje např. EBA (European Banking Authority) v článku „Crypto-assets: ESAs remind consumers about risks“ ze dne 17.3.2021. Tato upozornění naleznete ZDE. Patria Finance a.s. nedoporučuje investovat do nástrojů navázaných na virtuální aktiva z důvodu rizik, která jsou s nimi spojena.