Rozbřesk: Fed vydá novou prognózou, která možná ukáže na vyšší ochotu jít se sazbami rychleji nahoru

Tak dlouho chodila vysoká inflace okolo netečných centrální bank, až ji začaly brát na vědomí a začínají konat, neboli svoji politiku utahovat. Co je přitom zajímavé, že pokud se podíváme napříč světem, tak prakticky neuplyne den, aby některá z centrální bank ať už vyslala jasný jestřábí vzkaz (viz ČNB v tomto týdnu), anebo přímo zvýšila svoji hlavní úrokovou sazbu.



Příkladem takové centrální banky, která si aktuálně odmítá připustit, že vysoká inflace nad cílem je dočasnou záležitostí, je i maďarská centrální banka. Byla to právě MNB, která včera zvýšila hlavní úrokovou sazbu z 1,50 % na 1,65 % s tím, že její nová prognóza poukázala na to, že inflace se vrátí k inflačnímu cíli (3 %) až ve druhé polovině roku 2021. MNB sice včera zvedla sazby méně, než se očekávalo, ale proinflační rizika zjevně zůstávají, takže cyklus zpřísňování měnové politiky bude v Maďarsku pokračovat i v následujících měsících a bude zahrnovat i postupnou redukci nákupů vládních dluhopisů do bilance centrální banky.



Hlavním vrcholem dnešního programu z pohledu centrálních bank má být samozřejmě večerní zasedání Fedu, ale například očekávané zvýšení úrokové sazby o 100 bazických bodů ze strany brazilské centrální banky, jež přijde na pořad prakticky vzápětí, by také nemělo zapadnout.



Jinak pokud jde o Fed tak konkrétní krok směřující k utažení měnové politiky americké centrální banky nelze čekat (to se týká zejména oznámení redukce nákupů dluhopisů, aneb QE), avšak signál může rozhodně přijít ze strany nové prognózy, konkrétně z tabulky, která obsahuje názory amerických centrálních bankéřů na to, kdy a jak rychle zvedat úrokové sazby. Tato tabulka ukáže, že více centrálních bankéřů se kloní k tomu, že je třeba zvýšit úrokové sazby již příští rok, přičemž výhled Fed sazby bude vypadat nepochybně agresivněji pro rok 2023 (ve srovnání s prognózou zveřejněnou v červnu).



Nicméně show centrálních bank však dneškem zdaleka nekončí. Již zítra dopoledne bude zasedat například norská centrální banka a hádejte, co bude dělat? Velmi pravděpodobně zvedne oficiální úrokovou sazbu - čeká se, že to bude o 25 bazických bodů.



*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna se drží v blízkosti 25,40 EUR/CZK a nebyla schopna zareagovat výrazněji na další jestřábí komentáře z ČNB - Tomáš Holub se připojil k Marku Morovi a Tomáši Niedetzkému a připouští růst sazeb o 50 bps na zářijovém zasedání. To je i náš nový základní scénář, který počítá s celkovým růstem sazeb o 100 bps do konce roku a pak minimálně jedním růstem sazeb v roce 2022, než si ČNB vybere pauzu na zhodnocení dopadu vyšších sazeb do ekonomiky.



Zahraniční forex



Averze k riziku spojená s kauzou čínského developera poněkud polevila a tak má eurodolarový trh šanci věnovat se poněkud více vlastním fundamentům, což dnes znamená pečlivě sledovat večerní výstupy ze zasedání Fedu.

Jako již tradičně bude zářijové sezení Fedu opentleno novou prognózou, která je důležitá hned z několika důvodů. Za prvé, americká centrální banka v ní musí revidovat růst HDP dolů a inflaci vzhůru. Za druhé, musí se skrze čísla postavit k tomu, jak vidí (jádrovou) inflaci příští rok. A konečně za třetí, půjde o to, kdy se v prognóze objeví první zvýšení úrokových sazeb. To úzce souvisí s tím, jak Fed bude komunikovat redukci nákupu dluhopisů. Podle našeho názoru konkrétní jízdní řád redukce expanze bilance Fedu oznámena ještě nebude, ale šéf Fedu Powell bude na něco takového trh připravovat. Zároveň s tím se může první zvýšení sazeb opravdu objevit již v roce 2022. Pro dolar by takové jestřábí vzkazy mohly být pozitivní.